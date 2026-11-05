Mietpreisbremse in Hessen unwirksam
ROUNDUP/Landgericht Frankfurt
- Hessens Mietpreisbremse bis November 2026 unwirksam
- Gericht kritisiert alte Daten bei Verlängerung
- Rückforderung ab Dezember 2025 blieb erfolglos
FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Landgericht Frankfurt hält die sogenannte Mietpreisbremse in Hessen für den Zeitraum Dezember 2025 bis einschließlich November 2026 für unwirksam. Die Landesregierung habe es versäumt, die Verordnung ordnungsgemäß zu begründen, erklärte das Gericht. So sei bei der Begründung der Verlängerung auf alte Daten zugegriffen worden.
Die Verordnung zur Mietpreisbremse in Hessen war auf fünf Jahre beschränkt. Im November 2025 lief sie aus - das Land Hessen verlängerte sie daraufhin für ein Jahr. Und genau um diese Verlängerung geht es jetzt.
Um welchen Fall ging es konkret?
Konkret verhandele das Gericht einen Fall, in dem eine Klägerin eine Wohnung im Frankfurter Bahnhofsviertel mietet. Die Nettomiete betrug zu Beginn 1.450 Euro. Die Vergleichsmiete beläuft sich nach dem Frankfurter Mietspiegel auf rund 1.040 Euro. Das Mietverhältnis endete im August 2026. Die Klägerin verlangte von ihren Vermietern Rückerstattung zu viel gezahlter Miete wegen Verstoßes gegen die "Mietpreisbremse".
Für den Zeitraum bis einschließlich November 2025 hatte sie damit vor Gericht Erfolg. Ihre Klage scheiterte aber, soweit sie Rückzahlung überhöhter Mieten für die Monate Dezember 2025 bis einschließlich August 2026 forderte. Das Landgericht erklärte in seinem Urteil, dass die Klägerin sich für diesen Zeitraum nicht auf die hessische Mieterschutzverordnung stützen könne.
Gericht: Land hätte sich auf neuere Daten stützen müssen
Warum? Die im November 2025 von der Landesregierung verlängerte Verordnung sei aufgrund eines Begründungsmangels nichtig, hieß es. So seien für die Grundlage der Verlängerung ältere Daten herangezogen worden. Die Landesregierung müsse in der Begründung zumindest auf zeitnah erhobenes Datenmaterial abstellen, wenn sie ein Gebiet als eines mit angespanntem Wohnraum ausweise. Das habe der Bundesgesetzgeber klargestellt.
Was bedeutet das nun für andere Fälle?
Das Urteil gilt nur zwischen den Parteien des Rechtsstreits. Jedoch kann es nach Aussage einer Sprecherin als Präzedenzfall gesehen werden. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.
Was ist der Hintergrund?
Mit der Mieterschutzverordnung vom November 2020 hatte die hessische Landesregierung 49 Gemeinden mit "angespannten Wohnungsmärkten" bestimmt, in denen eine Mietpreisbremse gilt. In diesen Kommunen darf die Miete bei Wiedervermietung höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Ausgenommen sind laut Bundesrecht Erstvermietungen nach dem 1. Oktober 2014 oder nach umfassender Modernisierung.
Diese Verordnung war auf fünf Jahre beschränkt, sie lief zunächst im November 2025 aus. Das Land verlängerte sie daraufhin für ein Jahr, also bis zu diesem November.
Vor kurzem legte Wohnungsbauminister Kaweh Mansoori (SPD) einen Entwurf für eine geänderte Mieterschutzverordnung vor: Demnach soll unter anderem in 71 Kommunen die Mietreisbremse angewendet werden. Einige Kommunen kamen neu auf die Liste, andere fielen heraus.
Wie sind die Reaktionen auf das Urteil?
Die Grünen im Landtag nannten Mansoori einen "Chaos-Minister". "Schon im Juni hatte das Frankfurter Amtsgericht ebenso entschieden", sagte Mirjam Glanz, Sprecherin für Wohnen. Damals habe der Minister diesen Umstand "kleingeredet". Nun sei es angebracht "Demut zu zeigen", denn das Urteil werde in vielen weiteren Verfahren als Präzedenzfall dienen. "Mieterinnen und Mieter müssen vor steigenden Mieten geschützt werden."
Die FDP-Fraktion sprach ebenfalls von einem "Chaos", das Mansoori zu verantworten habe - ging aber in eine andere Richtung. Man müsse die Mietpreisbremse und Kappungsgrenze auslaufen lassen und das Leerstandsgesetz abschaffen, so der Fraktionsvorsitzende Stefan Naas. "Diese Instrumente beschädigen das Vertrauen von Investoren in den hessischen Wohnungsmarkt."
Eine Reaktion des Ministeriums stand zunächst noch aus./ca/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 7,62 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 17:11 Uhr) gehandelt.
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Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,556EUR. Von den letzten 9 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von +5,54 %/+46,58 % bedeutet.
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Original-Research: Grand City Properties SA - from First Berlin Equity Research GmbH
23.10.2026 / 11:45 CET/CEST
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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Grand City Properties SA
Company Name:Grand City Properties SAISIN:LU0775917882Reason for the research: Update Recommendation: Kaufen from: 23.10.2026 Target price: €12,80 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 14,80 auf EUR 12,80.
Zusammenfassung:
GCP hat eine Beteiligung von 20,04% an der LEG Immobilien AG erworben und damit einen beträchtlichen Teil ihrer Liquidität in ein eng verwandtes deutsches Wohnimmobilienunternehmen investiert. Der Reiz liegt auf der Hand. LEG bietet eine FFO-Rendite von über 13% und deutlich bessere Wirtschaftlichkeitskennzahlen, als GCP derzeit durch den direkten Kauf vergleichbarer Objekte erzielen könnte, während das Management einen anteiligen FFO-Zuwachs von rund 30% erwartet. Wir halten jedoch die Aussage, die diese Transaktion über den aktuellen Wohnimmobilienmarkt trifft, für interessanter. Börsennotierte Portfolios lassen sich derzeit mit Abschlägen erwerben, die bei physischen Immobilien nur schwer zu erzielen sind, was kapitalstarken Vermietern einen weiteren Wachstumsweg eröffnet. GCP kennt zudem die Märkte und die Mietdynamik, auf denen das Geschäft von LEG basiert. Der Nachteil ist eine geringere Liquidität in einer Zeit, in der Immobilienaktien unter steigenden Anleiherenditen leiden. Dennoch erscheint der Gewinnanstieg substanziell genug, um den Einsatz zu rechtfertigen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, senken jedoch unser Kursziel auf €12,80 (bisher: €14,80), nachdem wir die höheren Renditen deutscher 10-jähriger Anleihen in unserem DCF-Modell berücksichtigt haben (77% Aufwärtspotenzial).
First Berlin Equity Research has published a research update on Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 14.80 to EUR 12.80. Company Name:Grand City Properties SAISIN:LU0775917882 Reason for the research: Update Recommendation: Kaufen from: 23.10.2026 Target price: €12,80 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin
Der LEG Deal ist m.E. viel besser, da er den FFO tatächlich und signigikant erhöht. Bei einem Kauf von eigenen Aktien hätte sich der bestehende FFO nur anders verteilt. Zudem stehen gar nicht mehr so viel eigene Aktien aus und wegen der geringen Börsenumsätze würde die Aktie schnell steigen, ohne den großen Effekt erzielen zu können. Mit dem LEG Kauf könnte GCP Dividendeneinnahmen von 45 Mio bescheren, in 2026 hat GCP selber nur ca. 52 Mio ausgeschüttet. Oder anders gerechnet, GCP hat zuletzt 500 Mio aufgenommen zu einem Zinssatz. Euribor pkus 1 Prozent Marge. Das dürfte aktuell ca. 2,5 Prozent weniger sein als die Dividendenrendite aus LEG. Bzw. dürfte der NAV pro GCP Aktie ca. 6,80 gestiegen sein, was so hoch wie der Börsenkurs ist. Eigentlich müsste sich der GCP Kurs glatt verdoppeln. Soweit aber nur meine Meinung und Schätzungen, keine Empfehlung.
Und interessant finde ich auch, dass direkt 20 Prozent gekauft wurden, das geht nur, wenn Aktien von anderen gekauft wurden, die sie eingesammelt haben.