Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 05.11.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.112,56USD pro Feinunze und notiert damit +1,29 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 52,54USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,61 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 96,89USD und verzeichnet ein Plus von +2,40 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 90,41USD und verzeichnet ein Plus von +2,59 %.