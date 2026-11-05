US-Turbulenzen bei KI-Werten erfassen auch Europäer
AKTIEN IM FOKUS
- KI-Sorgen lösen heftige Börsenturbulenzen aus
- US-Chipwerte verlieren nach Wahlsieg massiv an Wert
- DAX und Europas Chipzulieferer rutschen deutlich ab
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Zwischenwahlen in den USA sorgen am Donnerstag an den Weltbörsen die Sorgen um die Zukunft des KI-Booms in der Technologiebranche für heftige Verwerfungen. An der Nasdaq, wo schon am Vortag Chipwerte deutlich unter Druck geraten waren, zog der Triumph der Demokraten nun in der Breite Turbulenzen nach sich. Der Nasdaq 100 , der am Vortag zunächst noch von Gewinnen einiger Technologie-Riesen profitiert hatte, rutschte zuletzt um mehr als sechs Prozent ab.
"Anleger befürchten, dass nach dem Wahlsieg der Demokraten strengere Auflagen den Ausbau von Rechenzentren bremsen und Projekte verzögern könnten", urteilte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG. Diese politischen Risiken träfen auf die ohnehin schwelende Unsicherheit, wann sich die milliardenschweren Investitionen in künstliche Intelligenz ausreichend auszahlen werden. Verzögerungen beim Ausbau könnten die Geduld der Investoren zusätzlich strapazieren.
Dies führte dazu, dass sich die Verkaufswelle bei US-Chipwerten nochmals massiv verstärkte. Beim US-Chipriesen Nvidia waren die Kursverluste zuletzt etwa acht Prozent groß, sie stürzten auf das Niveau vom April ab. Noch viel heftiger erwischte es mit Sandisk , Western Digital und Seagate große Werte aus dem US-Speicherbereich, die um bis zu 19 Prozent einbrachen.
In Deutschland schlossen sich die Titel des Chipkonzerns Infineon der turbulenten Lage an, indem sie mehr als zehn Prozent verloren. Aus dem Dax erwischte es mit Siemens Energy und Hochtief aber noch weitere Indexwerte sehr deutlich, in die ehemals KI-Fantasie eingepreist wurde. Der deutsche Leitindex hatte zwischenzeitlich einen Rekord aufgestellt, rutschte aber dann mit 0,8 Prozent ins Minus.
Im MDax gaben die Aktien von Aixtron , Suss und Siltronic zweistellig nach; und auch im SDax gab es bei Titeln wie LPKF und PVA Tepla hohe Verluste.
Europaweit sorgte der Ausverkauf bei Halbleiterwerten für einen massiven Abschlag beim Chipzulieferer ASML . Der Kurs sackte um mehr als neun Prozent auf 1.210 Euro ab. Der Börsenwert fiel damit um fast 50 Milliarden Euro auf 470 Milliarden Euro. ASML ist der mit Abstand wertvollste Konzern Europas. Zudem gerieten auch Titel von Nokia und Schneider Electric unter die Räder.
Die Experten von Index-Radar halten die Entwicklung am Donnerstag zunehmend für eine "Übertreibung auf der Unterseite". Allerdings gebe es bislang kaum Anzeichen dafür, dass die letzte Phase der Korrektur bereits abgeschlossen sei. Umso wichtiger bleibe es, dass die Anleger ein konsequentes Risikomanagement betrieben./tih/zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,20 % und einem Kurs von 349,8 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 360,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +83,78 %/+145,04 % bedeutet.
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Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.
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Aixtron Aktie: Kepler dreht von Neutral auf Kaufen
Kepler hebt Aixtron auf „Buy“; höhere Gewinnschätzungen und Quartalsaufträge stützen die Einschätzung, während längere Lieferzeiten bestehen.
Die Begründung der Kepler-Analysten ist schlicht. Der Kurs hat sich seit dem Hoch vor fünf Monaten fast halbiert, die Gewinnschätzung je Aktie für 2027 ist dagegen um 28 Prozent gestiegen. Hinzu kommen höhere Kundenbuchungen und längere Lieferzeiten. Das Kursziel belässt Kepler bei 44 Euro.
Auch andere Häuser bleiben zuversichtlich. JPMorgan bestätigt „Overweight“ und senkt das Ziel von 54 auf 52,50 Euro, allerdings nur wegen eines Wechsels der Bewertungsmethode auf Basis der Schätzungen für 2028. Analyst Craig McDowell sieht den Optoelektronik-Zyklus als immer größer und nachhaltiger. Parallel erholt sich das Geschäft mit Galliumnitrid und Siliziumkarbid.
3rd WOOOOOOOW moment was on guidance for 2027……without actually asking for it.
Q: If you reach € 210-220 million in Q4/26 and the order momentum is at the rate of 275 and better in the coming quarters, what prevents you from repeating this in Q1??
A: good logic (from Felix) once you have hired the people, build and ramped the supply chain to the correct level.
Opto
- Exceptionally strong, largest business 68% of order intake in Q3 driven by AI/data center infrastructure buildout.
- Research agency forecasts a further growth of 40% by 2030
- Aixtron sees a broadening customer base from US, Europe initially to now include Japan, Taiwan, Singapore and China.
- tool demand for 6’ (150mm) is lower than expected due to low substrate supply. Therefore customers are ordering tools for 75 and 100mm wafers and the numbers are therefore increasing but they have lower margins than the 6’ G-10.
- 70-80% of Opto tools shipped in 4’ configuration. 2027 6’ share is going down for 30% to 25% while 3’ increases from 15 to 30%. G-10 con be reconfigured to 6’ at a later stage.
Power
beginning of a recovery is being observed
GaN
utilization back to normal. 200 and 300 mm will coexist depending on customer fab configuration. Main driver conversion from 800 V down to 200, 100, 40, 20V due to power efficiency. The first cycle was for 650 chargers. Discussion for volume orders for 200 and 300mm ongoing.
SiC
- demand driver was BEV (battery electric vehicles)
- new industrial applications, SST-solid state transformers
- data center conversion from the transmission lines 2 or 3 KV to 800V
- customers report an outstanding results concerning uniformity
MicroLED
activity is increasing
Financials
- Revenue Q4 bigger than Q3
- All stars aligned (product and regions mix) margin from Q3 (48%) not to be used for 2027 or Q4.
- € 309 million customer advance payments
- maintain or grow order intake in the coming quarters from Q3 (€275 million) level
- 2027 guidance given with full year 26 results on March 4, 2027
- strong service revenue in Q3 came from SiC upgrade cycle from 150 to 200mm
- no share buyback at this stage – too early. Money will be used in the best interest of shareholders.