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    Termine am 6. November 2026

    TAGESVORSCHAU

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Krones und Daimler Truck melden Quartalszahlen
    • Konjunkturdaten und US-Arbeitsmarktbericht im Blick
    • Biodiversität, Wasserstoff und Konjunktur im Fokus
    TAGESVORSCHAU - Termine am 6. November 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 6. November

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen (detailliert) (13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen (8.00 Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen
    08:15 FRA: Airbus, Auslieferungen und Aufträge 10/26
    08:30 ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen (Webcast 13.00 Uhr)
    14:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung (außerordentliche)

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Moderna, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Industrieproduktion 9/26
    08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 9/26
    08:00 NOR: Industrieproduktion 9/26
    08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/26
    08:45 FRA: Beschäftigung Q3/26
    09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/26
    09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 10/26
    09:00 ESP: Industrieproduktion 9/26
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/26
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/26
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 (vorab)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Wirtschaftsgipfel Biodiversität, u.a. mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) + 09.15 Keynote Bundesumweltminister Schneider zu «Biodiversität als Zukunftsthema für die Wirtschaft»

    09:30 DEU: RWE und Kawasaki nehmen Wasserstoff-Gasturbine in Betrieb - mit Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), Lingen

    10:30 DEU: Veranstaltung der Deutschen Bundesbank und Unternehmensverbände «Konjunkturperspektiven für 2027», Hamburg

    DEU: Finanzpolitischer Jugenddialog, u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) + 10.30 Rede Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) + 15.00 Rede Bundesarbeitsminister Schweitzer (SPD)
    + 16.00 Rede Bundesfinanzminister Klingbeil (SPD)
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    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi







    Verfasst von dpa-AFX
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