Ex-Milliardär Benko wegen Betrugs verurteilt Der österreichische Immobilienunternehmer René Benko ist wegen des Betrugs eines Investors in Millionenhöhe verurteilt worden. Wie die Nachrichtenagentur APA und die Zeitung "Der Standard" berichteten, erhielt er am Landesgericht Innsbruck eine …



