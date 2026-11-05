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    Ex-Milliardär Benko wegen Betrugs verurteilt

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    Für Sie zusammengefasst
    • Benko wegen Millionenbetrugs verurteilt
    • Innsbrucker Gericht verhängt zwei Jahre Zusatzstrafe
    • Zusatzstrafe kommt zu zweieinhalb Jahren Haft hinzu
    Ex-Milliardär Benko wegen Betrugs verurteilt
    Foto: Siarhei - 356130783

    INNSBRUCK (dpa-AFX) - Der österreichische Immobilienunternehmer René Benko ist wegen des Betrugs eines Investors in Millionenhöhe verurteilt worden. Wie die Nachrichtenagentur APA und die Zeitung "Der Standard" berichteten, erhielt er am Landesgericht Innsbruck eine Zusatzstrafe von zwei Jahren - zusätzlich zu den zweieinhalb Jahren Haft aus einem vorangegangenen Prozess./al/DP/zb



    Verfasst von dpa-AFX
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