Ex-Milliardär Benko wegen Betrugs verurteilt
Für Sie zusammengefasst
- Benko wegen Millionenbetrugs verurteilt
- Innsbrucker Gericht verhängt zwei Jahre Zusatzstrafe
- Zusatzstrafe kommt zu zweieinhalb Jahren Haft hinzu
Foto: Siarhei - 356130783
INNSBRUCK (dpa-AFX) - Der österreichische Immobilienunternehmer René Benko ist wegen des Betrugs eines Investors in Millionenhöhe verurteilt worden. Wie die Nachrichtenagentur APA und die Zeitung "Der Standard" berichteten, erhielt er am Landesgericht Innsbruck eine Zusatzstrafe von zwei Jahren - zusätzlich zu den zweieinhalb Jahren Haft aus einem vorangegangenen Prozess./al/DP/zb