🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pariser Umweltbehörde will Nachbesserungen

    Fessenheim-Pläne

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • EdF plant Recyclingwerk am AKW Fessenheim
    • Behörde verlangt Ausgleich für zehn Hektar Feuchtgebiete
    • Nur schwach belastete Metalle sollen recycelt werden
    Fessenheim-Pläne - Pariser Umweltbehörde will Nachbesserungen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FESSENHEIM (dpa-AFX) - Frankreichs Umweltbehörde fordert Nachbesserungen an den Plänen für ein Recyclingwerk auf dem Gelände des stillgelegten Atomkraftwerks Fessenheim nahe der deutschen Grenze. Dort soll schwach radioaktiv belasteter Schrott aufbereitet werden.

    In einer Umweltverträglichkeitsprüfung wirft die Behörde dem staatlichen Stromkonzern EdF insbesondere eine fehlerhafte Bewertung der Auswirkungen des Projekts auf Feuchtgebiete vor. Es seien zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen nötig, die in einem angemessenen Verhältnis zur Zerstörung von rund zehn Hektar Feuchtgebieten stehen.

    Außerdem rät die Umweltbehörde dem Energiekonzern zu präzisieren, dass in dem geplanten Werk auch Abfälle mit höherer radioaktiver Belastung eintreffen werden, aber nur Metalle mit sehr geringer Radioaktivität recycelt werden. Die Spezifikationen und Verfahren, die sicherstellen, dass tatsächlich nur schwach belastete Materialien verarbeitet werden, müssten dargelegt werden.

    Bemängelt wird von der Behörde auch, dass die Transporte zu und von dem Werk per Lastwagen erfolgen sollen, obwohl ein Gleisanschluss vorhanden ist und das ehemalige AKW-Gelände direkt an einem Rheinseitenkanal liegt.

    Das Kraftwerk Fessenheim südlich von Freiburg war 2020 nach 42 Betriebsjahren stillgelegt worden. Atomkraftgegner auch in Deutschland hatten zuvor jahrelang die Abschaltung des Meilers im Elsass gefordert. Aktuell steht der Rückbau des Kraftwerks an.

    EdF will an dem Atomstandort auf einem bisher ungenutzten Areal ab 2027 eine Schmelzanlage für schwach radioaktiv belasteten Schrott errichten, mit der die Umweltbehörde sich jetzt beschäftigt hat. Es können den Plänen zufolge potenziell 500.000 Tonnen Metalle aus ganz Frankreich verwertet werden, etwa Dampferzeuger aus heimischen Atomkraftwerken.

    EdF verspricht im sogenannten Technocentre 200 Arbeitsplätze. Die Schrottverwertung soll 2031 in Betrieb gehen, für das Projekt sollen etwa 450 Millionen Euro fließen./evs/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Fessenheim-Pläne Pariser Umweltbehörde will Nachbesserungen Frankreichs Umweltbehörde fordert Nachbesserungen an den Plänen für ein Recyclingwerk auf dem Gelände des stillgelegten Atomkraftwerks Fessenheim nahe der deutschen Grenze. Dort soll schwach radioaktiv belasteter Schrott aufbereitet werden. In …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     