Ampace präsentiert sich auf der EICMA in Mailand und definiert die globale Landschaft der Lithiumbatterien für Zweiräder durch Zuverlässigkeit neu.

MAILAND, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Ampace, ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Lithium-Batterielösungen, präsentiert sich auf der EICMA Mailand mit einem umfassenden Portfolio für den europäischen und globalen Zweiradmarkt, das extreme Offroad-Fahrten und groß angelegte Batteriewechsel im Ausland abdeckt. Da sich der Fokus bei der Elektrifizierung von Zweirädern vom Wettbewerb um Spezifikationen hin zum Wettbewerb um Zuverlässigkeit verlagert, besteht die Antwort von Ampace nicht in der Anhäufung von Parametern, sondern in der Validierung unter Extrembedingungen und in skalierten kommerziellen Daten, die die Einsatzfähigkeit chinesischer Lithiumlösungen beweisen.

Offroad-Elektromotorrad „Unmögliches Dreieck": Leicht, leistungsstark und schnellladefähig

Bei Offroad-Elektromotorrädern gibt es Probleme mit schweren Batterien, unzureichender Leistung und langsamer Ladezeit. Ampace überträgt Lithium-Ionen-Akkutechnologie aus der Drohnenbranche auf Zweiräder und präsentiert die zylindrischen Offroad-Zellen JP50 und EP65 21700 sowie kundenspezifische Pouch-Zellen mit hoher Energiedichte. Ultrahoch-Nickel-Kathoden der Serie 9 mit Silizium-Kohlenstoff-Anoden gewährleisten starke Leistung bei gleichzeitig langer Lebensdauer. Das Tabellendesign von Ampace reduziert den Innenwiderstand um 80 % und sorgt für eine überlegene thermische Leistung bei Hochstromentladung. Die Leistungsabgabe bleibt konstant, egal ob es sich um Bergauffahrten, Fahrten mit hoher Geschwindigkeit oder Wechsel zwischen heißen und kalten Temperaturen handelt, ohne dass ein merklicher Leistungsabfall auftritt. JP50 unterstützt 3C+ Schnellladung. Beide Zellen erfüllen die Anforderungen europäischer E-Bikes: Reichweite, Schnellladefunktion, Pendelverkehr und Freizeit. Ein Offroad-Modell mit Ampace 7460-Akku funktionierte nach 24-stündigem Eintauchen in 3 Meter tiefem Wasser einwandfrei.

Weltweiter Akkutausch: Bewährte Langlebigkeit in komplexen Umgebungen

Im Gegensatz zu den meisten Anbietern, die sich noch in der Pilotphase befinden, hat Ampace sein Tauschnetzwerk in China, Südostasien, Südamerika und Afrika kommerziell ausgebaut. Die Batterien sind auf das jeweilige Klima, die Straßenverhältnisse und die Betriebsintensität abgestimmt und unterstützen Vielfahrer in der Hitze und dem Staub Afrikas sowie auf den holprigen Straßen Lateinamerikas. In Afrika sind die Batterien seit 2,5 Jahren kommerziell im Einsatz und haben 17 Millionen Ladezyklen absolviert. Jede Batterie erreichte dabei im Durchschnitt über 1.000 Zyklen bei intensiver und häufiger Nutzung. Der Fahrerwechsel ist zu einem alltäglichen Straßenbild geworden und hat sich auch international verbreitet.

Von extremen Offroad-Durchbrüchen bis hin zum großflächigen kommerziellen Einsatz unter komplexen globalen Bedingungen – Ampace stellt Zuverlässigkeit in den Mittelpunkt seiner Unterstützung für die Elektrifizierung von Zweirädern.

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