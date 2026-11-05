Center for Creative Leadership ernennt Patrick Mullane zum Präsidenten und Chief Executive Officer

GREENSBORO, N.C., 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Das Center for Creative Leadership (CCL) hat Patrick Mullane zum Präsidenten und Chief Executive Officer ernannt. Er tritt die Nachfolge von Martin Schneider an, der im August 2026 nach fast vier Jahren an der Spitze der Organisation in den Ruhestand ging.

Mullane kommt nach fast elf Jahren an der Harvard Business School zu CCL, zuletzt als Executive Director von Harvard Business School Online & Executive Education, wo er das Wachstum und die Erweiterung der Online- und Weiterbildungsprogramme der Schule verantwortete. Zu Beginn seiner Karriere war er Offizier bei der US-Luftwaffe und arbeitete als Unternehmer, leitender Betriebsleiter und CEO.

„Ich glaube, dass hochqualifizierte Führungskräfte zu den knappsten und wertvollsten Ressourcen der Welt gehören", sagte Mullane. „Diese Überzeugung ist mit ein Grund, warum ich mich für CCL entschieden habe. Führungskräfte haben die Macht, die Kultur zu prägen, die Leistung zu steigern und Stabilität zu bewahren, wenn die Welt um sie herum kippt. CCL arbeitet weltweit mit Organisationen zusammen, um diese Art von Führung zu schaffen."

„Nach einer umfassenden Suche freuen wir uns, Patrick als nächsten Präsidenten und Chief Executive Officer von CCL begrüßen zu dürfen", sagte Peter Richardson, Vorsitzender des Kuratoriums von CCL. „Er vereint strategische Vision, profunde Expertise in der Führungskräfteentwicklung und die Leidenschaft, Führungskräfte auszubilden, die etwas bewegen. Patrick ist bereit und freut sich darauf, mit unseren Teams und unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um auf dem Erbe von CCL aufzubauen und unsere Mission auch in Zukunft erfolgreich voranzutreiben."

Mullane tritt sein Amt in einer Zeit an, in der rasante technologische Fortschritte und wachsende wirtschaftliche und geopolitische Komplexität die Anforderungen von Organisationen an ihre Führungskräfte neu definieren. CCL hat investiert, um diesem Bedarf gerecht zu werden. Zu den jüngsten Produkteinführungen gehören Succession Reimagined, ein forschungsbasiertes Programm zur Nachfolgeplanung für Führungskräfte, und My Studio, ein KI-gestützter Arbeitsbereich für Führungskräfteentwicklung innerhalb von CCL Passport, der es L&D-Teams ermöglicht, maßgeschneiderte Programme schneller zu erstellen und zu evaluieren.

„Führung war noch nie so wichtig wie heute, und CCL hat eine außergewöhnliche Chance, mehr Führungskräften dabei zu helfen, mit Umbrüchen umzugehen und in einer sich wandelnden Welt gut zu führen", sagte Mullane. „Ich freue mich darauf, auf fast 60 Jahren erstklassiger Forschung aufzubauen und mit unseren Teams und Kunden zusammenzuarbeiten, um die Reichweite von CCL zu erweitern."

Mullane besitzt einen Bachelor of Science in Mathematik von der University of Notre Dame, einen Master of Science in Projekt- und Systemmanagement von der Golden Gate University und einen MBA von der Harvard Business School. Er zieht von Boston nach Greensboro, North Carolina, und wird am globalen Hauptsitz von CCL tätig sein.

Wir vom Center for Creative Leadership (CCL) glauben, dass die stärkste Kraft in jeder Organisation ihre Mitarbeiter sind. Wir arbeiten mit Organisationen weltweit zusammen, um Führungskräfte und die sie umgebenden Führungsökosysteme aufzubauen. Dabei setzen wir unsere fast 60-jährige Erfahrung und Forschung ein, um Führungspotenzial in einen messbaren Leistungsvorteil umzuwandeln. CCL entwickelt und liefert maßgeschneiderte Führungskräftelösungen, offene Programme, Führungskräftecoaching-Dienstleistungen, Assessments und Abonnements für die Führungskräfteentwicklung für Kunden in Nordamerika, Europa, Indien, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum.

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