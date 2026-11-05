Bundestag stimmt Verlängerung von Sonderrechten für E-Autos zu
- Sonderrechte für E-Autos bis Ende 2035 verlängert
- Kommunen dürfen E-Autos im Verkehr bevorzugen
- E-Kennzeichen erlaubt Gratisparken und Busspuren
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat einer Verlängerung von Sonderrechten für Elektroautos zugestimmt. Kommunen können entsprechende Maßnahmen für eine Bevorrechtigung von E-Fahrzeugen im Straßenverkehr ermöglichen. Entsprechende Regelungen im Elektromobilitätsgesetz, die Ende 2026 ausgelaufen wären, sollen bis Ende 2035 verlängert werden. Das soll den weiteren Ausbau der Elektromobilität fördern. Der Bundesrat muss noch zustimmen.
Bei den Sonderrechten geht etwa um das E-Kennzeichen - laut ADAC dürfen damit Elektrofahrzeuge in vielen Gemeinden kostenfrei parken oder auf Sonderfahrstreifen wie Busspuren fahren. Daneben geht es um kostenfreie oder günstigere Parkplätze für E-Autos oder reservierte Parkflächen an Ladesäulen./hoe/DP/zb
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Gerade ein qualifizierter 40jähriger (sicher ein sehr seltenes und nicht repräsentatives Beispiel) würde sich u.U. freuen: Er kann die Abfindung mitnehmen und hat am Jobmarkt noch gute Chancen auf einen neuen Arbeitsplatz - im Gegensatz zu seinem 58jährigen Kollegen.
Ich kenne viele, die solche Angebote angenommen haben. Nicht, weil sie demotiviert im Job waren, sondern weil sie mutig und aufgeschlossen genug waren, ihrem Leben eine andere Richtung zu geben. Menschen, die oft zu den Besten des Unternehmens gehören. Die, die man als Arbeitgeber gern loswerden würde, kleben meist viel stärker an ihrem Job.
Andere Hersteller entlassen Mitarbeiter und sitzen viel viel viel tiefer in der Krise. BMW sorgt dafür, dass es gar nicht soweit kommt und bietet den Kollegen an, mit einer Abfindung das Unternehmen zu verlassen, welche es in der Höhe bisher noch nie gegeben hat.
Die Stimmung innerhalb der Belegschaft ist gut. Alle wissen wie die momentane Lage ist, aber bisher hat BMW uns und den Konzern immer wieder auf Kurs gebracht. Als Familienvater weiß ich das sehr zu schätzen und freue mich auf kommende, stärkere Jahre in der Zukunft.