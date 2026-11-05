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    Dax-Rally endet am Rekordhoch wegen US-Turbulenzen

    Aktien Frankfurt Schluss

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    Für Sie zusammengefasst
    • Dax kletterte zunächst auf knapp 26.693 Punkte
    • KI-Verluste und Rheinmetall belasteten den Dax
    • Anleger fürchten strengere Regeln für KI-Projekte
    Aktien Frankfurt Schluss - Dax-Rally endet am Rekordhoch wegen US-Turbulenzen
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem zwischenzeitlich erreichten Rekordhoch des Dax sind die Anleger am Donnerstag doch wieder etwas skeptischer geworden. Der deutsche Leitindex schraubte seine Bestmarke erst bis auf knapp 26.693 Punkte nach oben, doch wegen aufkommender Turbulenzen an den US-Börsen gingen die Anleger nach dem Wahlerfolg der Demokraten auch in Frankfurt lieber in die Defensive.

    Gebremst von weiter abrutschenden KI-Werten und den Rheinmetall-Aktien , die ihren Anlegern nach Zahlenvorlage einen rabenschwarzen Tag bescherten, ging der Dax 0,43 Prozent tiefer bei 26.325,01 Zählern aus dem Handel. Der MDax schloss 0,92 Prozent niedriger bei 30.891,56 Zählern.

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    Nachdem die Zwischenwahlen dem US-Präsidenten Donald Trump eine herbe Schlappe einbrachten, hatte sich die Verkaufswelle bei KI-Werten am Donnerstag in New York massiv beschleunigt. Anders als am Vortag erfasste sie nun die ganze Nasdaq-Börse und auch den US-Leitindex Dow Jones Industrial .

    "Auf die Wahleuphorie folgt die Ernüchterung", sagte dazu der Experte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG. Im Mittelpunkt stünden die Sorgen um die Zukunft des KI-Booms, da Anleger befürchteten, dass nach dem Wahlsieg der Demokraten strengere Auflagen den Ausbau von Rechenzentren bremsen und Projekte verzögern könnten./tih/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,96 % und einem Kurs von 843,7 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 17:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.353,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.600,00EUR was eine Bandbreite von +22,29 %/+91,82 % bedeutet.





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