Börsen unter Druck: Rheinmetall bricht um fast 16 Prozent ein
Der Börsen-Tag
Rote Vorzeichen prägen die Börsen: Besonders Technologieaktien geraten unter Druck. Während Rheinmetall kräftig verliert, setzen HelloFresh und AppLovin starke Gegenakzente.
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Entwicklung der Indizes**Aktienmärkte deutlich im Minus – Technologiewerte unter Druck** Die Aktienmärkte verzeichnen heute auf breiter Front Verluste. Der DAX steht bei 26.360,46 Punkten und verliert 0,99 Prozent. Damit hält sich der deutsche Leitindex unter den sechs betrachteten Indizes am besten. Der MDAX gibt um 1,31 Prozent auf 30.916,40 Punkte nach. Deutlicher fallen die Abschläge beim SDAX aus, der 2,24 Prozent auf 17.955,04 Punkte verliert. Noch stärker trifft es den TecDAX: Mit einem Minus von 2,67 Prozent auf 4.044,68 Punkte ist er der schwächste der vier deutschen Indizes. Auch die US-Indizes stehen deutlich unter Druck. Der States 30 sinkt um 2,40 Prozent auf 52.098,47 Punkte und liegt damit zwischen SDAX und TecDAX. Den größten Verlust im Vergleich verbucht der States 500: Er fällt um 3,10 Prozent auf 7.452,79 Punkte. Insgesamt zeigt sich ein durchgehend negatives Marktbild. Während DAX und MDAX vergleichsweise moderate Einbußen verzeichnen, verlieren die übrigen vier Indizes jeweils mehr als zwei Prozent. Zwischen dem stärksten Index, dem DAX, und dem schwächsten, dem States 500, liegt eine Differenz von 2,11 Prozentpunkten.
DAX: Zalando vorn, Rheinmetall größter VerliererIm DAX führte Zalando mit einem Plus von 4,30 Prozent vor Bayer (3,76 Prozent) und Airbus (3,51 Prozent). Auf der Verliererseite lag Rheinmetall mit einem Minus von 15,58 Prozent deutlich hinten. Infineon Technologies verlor 8,63 Prozent, Siemens Energy 5,11 Prozent.
MDAX: Lanxess gewinnt, Siltronic gibt am stärksten nachLanxess war mit einem Zuwachs von 5,72 Prozent der stärkste MDAX-Wert. Es folgten RTL Group mit 3,04 Prozent und TRATON mit 2,67 Prozent. Bei den Flopwerten verzeichnete Siltronic mit minus 12,84 Prozent den größten Rückgang. AIXTRON verlor 10,35 Prozent, Nemetschek 9,78 Prozent.
SDAX: HelloFresh mit deutlichem Abstand vornHelloFresh legte im SDAX um 13,04 Prozent zu und übertraf damit Evotec (6,17 Prozent) und Hypoport (4,66 Prozent). Die größten Verluste verbuchten LPKF Laser & Electronics mit 12,39 Prozent und PVA TePla mit 12,18 Prozent. OHB gab 10,09 Prozent nach.
TecDAX: Evotec an der Spitze, Siltronic SchlusslichtEvotec führte den TecDAX mit einem Plus von 6,17 Prozent an. Bechtle gewann 2,42 Prozent, ATOSS Software 1,19 Prozent. Die stärksten Rückgänge entfielen auf Siltronic (minus 12,84 Prozent), PVA TePla (minus 12,18 Prozent) und AIXTRON (minus 10,35 Prozent).
States 30: Angegebene Flopwerte liegen im PlusBei den Topwerten standen Chevron Corporation und Walmart mit jeweils 1,39 Prozent Zuwachs gleichauf. Verizon Communications legte 0,47 Prozent zu. Auch die als Flopwerte aufgeführten Aktien notierten laut den vorliegenden Angaben im Plus: Walmart mit 1,39 Prozent, Verizon Communications mit 0,47 Prozent und Coca-Cola mit 0,31 Prozent. Walmart erscheint damit sowohl bei den Top- als auch bei den Flopwerten.
States 500: AppLovin stark, auch die Flopwerte mit positiven AngabenAppLovin Registered (A) war mit einem Plus von 32,07 Prozent der stärkste Wert im States 500. EPAM Systems gewann 15,98 Prozent, Corpay 8,73 Prozent. Die aufgeführten Flopwerte weisen ebenfalls positive Veränderungen aus: Verizon Communications legte 0,47 Prozent zu, Comcast (A) 0,46 Prozent und Altria Group 0,45 Prozent.
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