Börsen unter Druck: Rheinmetall bricht um fast 16 Prozent ein Der Börsen-Tag 1 0 Kommentare

Rote Vorzeichen prägen die Börsen: Besonders Technologieaktien geraten unter Druck. Während Rheinmetall kräftig verliert, setzen HelloFresh und AppLovin starke Gegenakzente.

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