AppLovin Registered (A): Kurssprung am vierten Gewinntag
Im Blickpunkt
Nach einem zwischenzeitlichen Minus von 4,63 % springt AppLovin Registered (A) um 9,30 % nach oben.
AppLovin Registered (A) setzt die Gewinnserie mit dem vierten Gewinntag in Folge fort. Der Handelsumsatz erreicht bereits das 2,6-Fache des gesamten Vortagsumsatzes. Ein konkreter Auslöser für den Kurssprung ist nicht erkennbar.
AppLovin Registered (A) Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 05.11.2026
Der Kurs der AppLovin Registered (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -14,99 %.
Auf Wochensicht steht bei der AppLovin Registered (A) Aktie damit ein Gewinn von +36,85 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,60 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AppLovin Registered (A) eine negative Entwicklung von -45,19 % erlebt.
Während AppLovin Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -4,89 %.
Die Aktie von AppLovin Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 98,69 %.
Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie
AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.
Es gibt 304 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 95,73 Mrd.EUR € wert.
AppLovin Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+36,85 %
|1 Monat
|+33,60 %
|3 Monate
|-14,99 %
|1 Jahr
|-39,63 %
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AppLovin Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die AppLovin Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur AppLovin Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.
Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.