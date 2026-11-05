🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Erneute Kursgewinne

    US-Anleihen

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • US-Anleihen steigen nach Wahlsieg der Demokraten
    • US-Zehnjahresrendite sinkt auf 4,83 Prozent
    • Techverluste und KI-Sorgen stützen sichere Anleihen
    US-Anleihen - Erneute Kursgewinne
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten haben die Kurse von US-Anleihen am Donnerstag erneut zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) stieg um 0,37 Prozent auf 107,27 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel auf 4,83 Prozent.

    Die Anleihen profitierten erneut von dem Wahlsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen. Die Ausschläge hielten sich jedoch in Grenzen. "Die blaue Welle bei den US-Zwischenwahlen ist in den Medien höher als an den Märkten", kommentierte Rainer Guntermann von der Commerzbank. "Dennoch sorgt die Erleichterung darüber, dass dieses zentrale Ereignisrisiko nun aus dem Weg ist, für Auftrieb bei Bonds."

    Zudem stützten die deutlichen Kursabschläge bei den Technologiewerten an der Börse. Grund ist Furcht vor einer stärkeren Regulierung der Künstlichen Intelligenz (KI). Die als sicher geltenden Anleihen wurden gesucht.

    Besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt bewegten den Markt kaum. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist niedriger als erwartet ausgefallen. Der monatliche Arbeitsmarktbericht wird am Freitag erwartet./jsl/he






    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    US-Anleihen Erneute Kursgewinne Nach den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten haben die Kurse von US-Anleihen am Donnerstag erneut zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) stieg um 0,37 Prozent auf 107,27 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     