Jungbunzlauer beruft Johan Westman in den Vorstand.

„Wir freuen uns sehr, Johan Westman im Vorstand von Jungbunzlauer begrüßen zu dürfen. Johan bringt umfangreiche internationale Führungserfahrung und ein tiefes Verständnis unserer Branche mit", sagt Louis Kahane, Vorsitzender von Jungbunzlauer.

Herr Westman fungiert als CEO von AAK AB, einem in Schweden ansässigen, weltweit führenden Unternehmen in der Lieferung von wertsteigernden Inhaltsstoffen aus pflanzlichen Ölen und Fetten. Darüber hinaus ist Herr Westman Vorsitzender des Vorstands von Absolent AB und Mitglied des Vorstands von Thule AB.

Johan Westman fügte hinzu: „Ich bin stolz darauf, dem Vorstand von Jungbunzlauer, einem führenden Unternehmen in seinem Bereich, beizutreten. Ich freue mich darauf, meine Perspektive und Erfahrung einzubringen und zum weiteren Wachstum und Erfolg des Unternehmens beizutragen."

Informationen zu Jungbunzlauer

Jungbunzlauer ist ein führender Hersteller hochwertiger, nachhaltiger Inhaltsstoffe aus natürlichen Quellen und beliefert unter anderem die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Bereiche Ernährung, Gesundheit, Haushalts- und Körperpflege. Als Vorreiter bei der Entwicklung von Natur aus besserer Inhaltsstoffe, die den Alltag bereichern, sind wir ein vertrauenswürdiger Partner, der ein vielfältiges Portfolio an Texturierungsmitteln, Säuerungsmitteln, Süßungsmitteln, Mineralstoffen und maßgeschneiderten Lösungen anbietet, um den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.

Mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, und modernsten Anlagen, darunter groß angelegte Fermentationsanlagen in Europa und Nordamerika, sind wir stolz darauf, mehr als 130 Länder weltweit zu beliefern. Jungbunzlauer wurde vor mehr als 150 Jahren gegründet und hat sich zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von über 1 Milliarde CHF entwickelt, getragen von fast 1400 engagierten Beschäftigten, die sich für eine gesündere und nachhaltigere Zukunft einsetzen. Weitere Informationen finden Sie auf www.jungbunzlauer.com.

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