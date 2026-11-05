Goldpreis-Prognose: Bullenfalle oder Startschuss für die nächste Gold-Rallye?

Auslöser für den Preisrutsch am Ölmarkt war unter anderem das Ergebnis der Midterms in den USA und die damit verbundene Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Nahen Osten. Mit den rückläufigen Ölpreisen kamen auch die Renditen der US-Staatsanleihen zurück. Zudem schwächelte der US-Dollar. Der Goldpreis nahm diese Steilvorlagen dankbar auf und startete eine fulminante Zwischenrallye. Kurzzeitig ging es für Gold dabei bereits auf etwa 4.150 US-Dollar. Die starke Zwischenrallye lässt ohne Zweifel darauf hoffen, dass Gold das Korrekturmuster bereits durchbrochen hat. Andere Punkte sprechen aber noch dagegen.

Der Goldpreis schoss als Reaktion auf die Entwicklungen am Ölmarkt nach oben. Brent-Öl und WTI-Öl verloren zuletzt kräftig. So rutschte Brent-Öl auf 96 US-Dollar. Damit hat sich der Ölpreis deutlich von dem Niveau des letzten Zwischenhochs (ca. 116 US-Dollar) entfernt. Die Inflations- und Zinssorgen kühlten daraufhin etwas ab. Gold, Silber und die anderen Edelmetalle reagierten auf die Entwicklungen genauso wohlwollend wie der DAX, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq 100.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zentralbanken kaufen weiterhin Gold

Die anhaltenden Gold-Käufe der Zentralbanken sind nicht nur der Treibstoff für die zurückliegende Goldrallye gewesen. Die Kaufaktivitäten sind auch ein wesentlicher Faktor, um den Goldpreis in schwierigen Phasen zu stabilisieren. Silber fehlt hingegen dieser stabilisierende Einfluss. Entsprechend volatil präsentiert sich der Silberpreis.

Das World Gold Council veröffentlichte vor kurzem bemerkenswerte Zahlen zu den Aktivitäten der Zentralbanken. Demnach kauften sie im 3. Quartal 2026 netto 321,2 Tonnen Gold. Das sind 42 Prozent mehr als die 226,3 Tonnen im 3. Quartal 2025 und noch einmal 8 Prozent mehr als im bereits außerordentlich starken 2. Quartal 2026, als die Zentralbanken 296,3 Tonnen netto kauften.

Depot eröffnen und iPhone gewinnen

SMARTBROKER+ verlost fünf SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Aktion entdecken

Was machen die Gold-ETFs?

Um die Befindlichkeiten im Goldsektor zu erfassen, blicken wir einmal mehr auf die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares, des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETFs. Zum Zeitpunkt der letzten Goldkommentierung an dieser Stelle war ein deutlicher Abfluss aus dem ETF zu beobachten. Dieser Trend wurde zwar noch nicht umgekehrt, aber zumindest gestoppt. In den nächsten Tagen wird sich zeigen, ob Gold-Investoren wieder zugreifen oder vorsichtig bleiben.

Bullenfalle oder neue Goldrallye?

Die aktuell zu beobachtende Zwischenrallye wird von großer Nervosität begleitet. Und das ist nicht das Schlechteste. Hat Gold womöglich bereits die Kurve bekommen? Abschließend lässt sich diese Frage noch nicht beantworten. Weitere Erkenntnisse könnte der morgige US-Arbeitsmarktbericht für Oktober liefern. Bekanntlich schaut sich die Fed die Arbeitsmarktdaten immer sehr genau an.

Bricht man das Ganze auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann muss der Goldpreis die Widerstandszone 4.200 US-Dollar aufbrechen, um das Trendwendeszenario entscheidend zu forcieren. Erst dann würde das Risiko, dass es sich bei der Rallye um eine Bullenfalle handeln könnte, deutlich sinken. Rücksetzer sollten in der aktuellen Phase möglichst eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Bereits ein Rücksetzer unter 4.000 US-Dollar wäre ein Warnsignal. Ein Rücksetzer unter die 3.870 US-Dollar würde die 3.500 US-Dollar als potenzielles Bewegungsziel aktivieren.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Marcel Torney

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über 20 Jahren analysiert und kommentiert Marcel Torney für verschiedene Finanzpublikationen das Handelsgeschehen an den Finanzmärkten. Seinen Fokus richtete er dabei frühzeitig auf den Rohstoffbereich und hier vor allem auf Gold, Silber und Kupfer. Seine fundierten Analysen erstellt er unter fundamentalen und charttechnischen Aspekten. Mit seiner Expertise im Bereich Rohstoffe und Edelmetalle verstärkt er das Team von wallstreetONLINE. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

NEU: Podcast "Börse, Baby!"