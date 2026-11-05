First Majestic gibt Finanzergebnisse für 3. Quartal 2026 sowie vierteljährliche Dividendenzahlung bekannt

5. November 2026. Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) freut sich, die untestierten verkürzten konsolidierten vorläufigen Finanzergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal zum 30. September 2026 bekannt zu geben. Die vollständige Fassung des vierteljährlichen Geschäftsberichts sowie der dazugehörige Lagebericht können auf der Website des Unternehmens unter www.firstmajestic.com oder in den Unternehmensprofilen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingesehen werden. Sämtliche Beträge in dieser Pressemitteilung sind in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben, ausgewiesen.

Der Umsatz von First Majestic stieg im dritten Quartal deutlich an und lag mit 394,1 Millionen $ um 38 % über dem Vorjahreswert, was auf höhere realisierte Silber- und Goldpreise zurückzuführen ist. Die Bestände an Silber- und Goldbarren beliefen sich auf insgesamt 54,1 Millionen $. Die anhaltende Fokussierung auf operative Effizienz führte zu einer deutlichen Steigerung der Margen sowie zu einem Anstieg des operativen Cashflows und des Gewinns im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Das Nettoergebnis für das Quartal belief sich auf 74,5 Millionen $, während das Ergebnis pro Aktie („EPS“) bei 0,15 $ lag; das bereinigte EPS betrug 0,19 $. Das Unternehmen erwirtschaftete im Quartal einen freien Cashflow von 85,5 Millionen $ nach Zahlung von 73,7 Millionen $ an Einkommensteuern und Vergleichszahlungen in bar, was zu einem Kassenbestand von 1,23 Milliarden $ zum Quartalsende führte.

HÖHEPUNKTE DES 3. QUARTALS

- Umsatz (Steigerung von 109,0 Millionen $ im Jahresvergleich): Das Unternehmen erzielte einen Quartalsumsatz von 394,1 Millionen $ – eine Steigerung von 38 % gegenüber den 285,1 Millionen $ im dritten Quartal 2025. 62 % der Umsätze im dritten Quartal 2026 stammten aus dem Verkauf von Silber und 28 % aus dem Verkauf von Gold.

- Bestand der Fertigprodukte: Das Unternehmen besaß zum 30. September 2026 760.832 Unzen Silber und 1.960 Unzen Gold an Fertigprodukten, einschließlich Münzen und Barren, gegenüber den 1.007.450 Unzen Silber und 4.730 Unzen Gold an Fertigprodukten zum 30. Juni 2026. Der marktgerechte Wert dieses Bestandes belief sich zum 30. September 2026 auf 46,0 Millionen $ für Silber und 8,1 Millionen $ für Gold, was in diesem Quartal nicht im Umsatz inbegriffen war.

- Ergebnis aus dem Minenbetrieb (Steigerung von 71,0 Millionen $ im Jahresvergleich): Das Unternehmen erzielte ein Ergebnis aus dem Minenbetrieb von 170,1 Millionen $ – eine deutliche Verbesserung gegenüber den 99,1 Millionen $ im dritten Quartal 2025, mit Verbesserungen des Ergebnisses an allen Minenstandorten.

- Ergebnis vor Einkommensteuern, Abschreibungen und Amortisation („EBITDA“) (Steigerung von 100,1 Millionen $ im Jahresvergleich): Das EBITDA für das Quartal belief sich auf 228,8 Millionen $ – eine Steigerung von 78 % gegenüber den 128,6 Millionen $ im dritten Quartal 2025.

- Nettoergebnis[i] (Steigerung von 47,5 Millionen $ im Jahresvergleich): Das Nettoergebnis für das Quartal belief sich auf 74,5 Millionen $ (Ergebnis pro Aktie von 0,15 $), gegenüber dem Nettoergebnis von 27,0 Millionen $ (Ergebnis pro Aktie von 0,06 $) im dritten Quartal 2025. Das bereinigte Nettoergebnis belief sich auf 92,5 Millionen $ (bereinigtes Ergebnis pro Aktie von 0,19 $), gegenüber dem bereinigten Nettoergebnis von 32,4 Millionen $ (bereinigtes Ergebnis pro Aktie von 0,07 $) im dritten Quartal 2025.

- Kosten: Die Cash-Kosten und nachhaltigen Gesamtkosten (All-in Sustaining Costs, „AISC“) pro zurechenbare, zahlbare Unze Silberäquivalent (AgÄq) für das Quartal beliefen sich auf 21,75 $ bzw. 30,45 $.

- AISC-Marge (Verbesserung um 13,82 $ pro Unze im Jahresvergleich): Das Unternehmen generierte eine AISC-Marge – also die Differenz zwischen dem realisierten AgÄq-Preis und den AISC – von 31,95 $ pro Unze AgÄq – eine erhebliche Verbesserung gegenüber einer AISC-Marge von 18,14 $ pro Unze AgÄq im dritten Quartal 2025. Diese Verbesserung war vorwiegend auf höhere realisierte Silber- und Goldpreise zurückzuführen.

- Operativer Cashflow (Steigerung von 73,0 Millionen $ im Jahresvergleich): Der operative Cashflow vor Änderungen des Working Capital und Steuern belief sich im Quartal auf 214,3 Millionen $ bzw. 0,43 $ pro Aktie – eine Steigerung von 52 % gegenüber den 141,3 Millionen $ bzw. 0,29 $ pro Aktie im dritten Quartal 2025.

- Freier Cashflow: Das Unternehmen erwirtschaftete im dritten Quartal 2026 einen freien Cashflow von 85,5 Millionen $ nach nachhaltigen Investitionsausgaben und nach Zahlung von 73,7 Millionen $ an Einkommensteuern in bar, einschließlich 36,8 Millionen $ für die Beilegung von zwei Steuernachveranlagungen in Zusammenhang mit früheren Terminkaufverträgen für Silber.

- Dividende für 3. Quartal (Steigerung von 176 % im Jahresvergleich): Das Unternehmen hat für das dritte Quartal 2026 die Ausschüttung einer Bardividende in Höhe von 0,0142 $ pro Aktie beschlossen – fast dreimal so hoch wie im selben Zeitraum des Vorjahres.

- Zurückgekaufte Stammaktien: Während der drei bzw. neun Monate zum 30. September 2026 kaufte das Unternehmen gemäß seinem Aktienrückkaufprogramm, das am 14. Oktober 2026 verlängert wurde, 100.000 bzw. 1.300.000 seiner Aktien zu einem Durchschnittspreis von 21,00 C$ bzw. 25,78 C$ zurück.

- Kassenbestand (Steigerung von 295,9 Millionen $ gegenüber 31. Dezember 2025): Das Unternehmen beendete das Quartal mit einem Kassenbestand von 1,23 Milliarden $ – eine Steigerung von 32 % gegenüber den 937,7 Millionen $ Ende 2025. Der Kassenbestand umfasst 162,9 Millionen $ an eingeschränkt verfügbaren Barmitteln, gegenüber den 144,3 Millionen $ zum 31. Dezember 2025.

BETRIEBS- UND FINANZERGEBNISSE

Die nachstehende Tabelle enthält die konsolidierten betrieblichen und finanziellen Höhepunkte des Unternehmens für das dritte Quartal zum 30. September 2026 bzw. 2025.

Wichtigste Leistungskennzahlen Q3 2026 Q3 2025 Veränderung Q3/26 vs Q3/25 Operative Kennzahlen(1) Erzaufbereitung in Tonnen 1.088.708 997.002 9 % Silberproduktion in Unzen 3.440.447 3.863.673 (11 %) Goldproduktion in Unzen 29.552 35.681 (17 %) Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent(2) $21,75 $14,83 47 % AISC pro Unze Silberäquivalent(2) $30,45 $20,90 46 % Gesamtproduktionskosten pro Tonne(2) $106,37 $102,53 4 % Durchschnittl. realisierter Silberpreis pro Unze Silber(2) $61,52 $38,78 59 % Durchschnittl. realisierter Goldpreis pro Unze Gold(2) $4.195 $3.399 23 % Finanzen (in Mio. $) Umsatz $394,1 $285,1 38 % Ergebnis aus dem Minenbetrieb $170,1 $99,1 72 % Nettoergebnis vor Minderheitsbeteiligungen $86,6 $43,0 101 % Den Eigentümern des Unternehmens zurechenbares Nettoergebnis $74,5 $27,0 176 % Operativer Cashflow vor Bewegungen im Working Capital und Steuern $214,3 $141,3 52 % Investitionsausgaben $108,0 $52,1 107 % Zurechenbare Investitionsausgaben $101,9 $47,6 114 % Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente $1.070,8 $435,4 146 % Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung $162,9 $133,4 22 % Working Capital(2) $882,3 $542,4 63 % EBITDA(2) $228,8 $128,6 78 % Bereinigtes EBITDA(2) $229,4 $138,6 65 % Freier Cashflow(2) $85,5 $98,8 (14 %) Aktionäre Ergebnis pro Aktie („EPS“) – unverwässert & verwässert $0,15 $0,06 150 % Bereinigtes EPS(2) $0,19 $0,07 171 %

Die in der obigen Tabelle berechneten Betriebskennzahlen werden auf einer zurechenbaren Basis ausgewiesen, um dem 70%igen Anteil am Joint Venture Los Gatos, dem Besitzer der Mine Los Gatos, Rechnung zu tragen. Das Unternehmen meldet bestimmte nicht-GAAP-konforme Kennzahlen, zu denen die Cash-Kosten pro produzierte Unze AgÄq, die Cash-Kosten pro produzierte Unze Au, die AISC pro produzierte Unze AgÄq, die AISC pro produzierte Unze Au, die Gesamtproduktionskosten pro Tonne, der durchschnittlich realisierte Silberpreis pro verkaufte Unze AgÄq, der durchschnittlich realisierte Goldpreis pro verkaufte Unze, der durchschnittlich realisierte Silberpreis pro verkaufte Unze, das Working Capital, das bereinigte EPS, das EBITDA, das bereinigte EBITDA und der freie Cashflow gehören. Diese Kennzahlen werden in der Bergbaubranche häufig als Maßstab für die Leistung verwendet, haben jedoch im Rahmen der Finanzberichterstattung des Unternehmens keine standardisierte Bedeutung, und die vom Unternehmen zur Berechnung dieser Kennzahlen verwendeten Methoden können sich von den Methoden anderer Unternehmen mit ähnlichen Beschreibungen unterscheiden. Siehe „Nicht GAAP-konforme Kennzahlen“ am Ende dieser Pressemitteilung für weitere Einzelheiten zu diesen Kennzahlen.

In der nachstehenden Tabelle sind die Betriebsergebnisse und entsprechenden Kosten der vier Produktionsbetriebe des Unternehmens während des Quartals angeführt.

Überblick über die Produktion im dritten Quartal Los Gatos (1)(3) San Dimas Santa Elena La Encantada konsolidiert Erzaufbereitung (Tonnen) 226.689 229.188 286.382 346.449 1.088.708 Silberproduktion (Unzen) 1.245.178 859.869 368.333 967.067 3.440.447 Goldproduktion (Unzen)(3) 625 10.386 18.489 52 29.552 Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent(2) $19,58 $21,86 $20,65 $27,08 $21,75 AISC pro Unze Silberäquivalent(2) $24,20 $31,28 $27,24 $32,17 $30,45 Gesamte Produktionskosten pro Tonne(2) $115,54 $157,24 $110,74 $63,12 $106,37

Alle Produktions- und nicht-GAAP-konformen Ergebnisse in der Tabelle oben werden auf Basis des dem Unternehmen zurechenbaren Anteils angegeben, um der 70%igen Beteiligung des Unternehmens am Joint Venture Los Gatos, dem Besitzer der Silbermine Los Gatos, Rechnung zu tragen. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung im Rahmen der Finanzberichterstattung des Unternehmens, und die vom Unternehmen zur Berechnung dieser Kennzahlen verwendeten Methoden können sich von den Methoden anderer Unternehmen mit ähnlichen Beschreibungen unterscheiden Die Produktion von Basismetallen in der Silbermine Los Gatos umfasst 13.277.264 Pfund Zink, 7.839.182 Pfund Blei und 221.111 Pfund Kupfer (auf 70%iger Zurechnungsbasis).

Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen einen Quartalsumsatz von 394,1 Millionen $, was einem Anstieg von 38 % gegenüber dem Umsatz von 285,1 Millionen $ im dritten Quartal 2025 entspricht. Der Umsatzanstieg ist auf einen um 59 % höheren durchschnittlichen realisierten Silberpreis und einen um 23 % höheren durchschnittlichen realisierten Goldpreis im Vergleich zum dritten Quartal 2025 zurückzuführen, was zu einem Anstieg des Gesamtumsatzes um 147,0 Millionen $ führte. Das Umsatzwachstum wurde zudem durch einen Anstieg der verkauften Silberunzen bei La Encantada und Santa Elena um 82 % bzw. 6 % im Vergleich zum dritten Quartal 2025 getrieben, was jedoch teilweise durch geringere Verkaufsmengen bei den übrigen Betrieben im Jahresvergleich ausgeglichen wurde. In den Gesamtumsätzen für das Quartal sind 760.832 Unzen Silber und 1.960 Unzen Gold nicht enthalten, die zum Quartalsende im Lagerbestand gehalten wurden und einen beizulegenden Zeitwert von 54,1 Millionen $ hatten.

Das Unternehmen schloss das dritte Quartal mit 23 Milliarden $ an Barmitteln und Kassenbeständen ab, was einem Anstieg von 32 % gegenüber den 937,7 Millionen $ zum Jahresende 2025 entspricht. Die Kassenbestände umfassen 162,9 Millionen $ an Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung, verglichen mit 144,3 Millionen $ zum 31. Dezember 2025. Das Working Capital erreichte ein Rekordhoch von 882,3 Millionen $ (ohne die 162,9 Millionen $ an Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung), was einem Anstieg von 20 % gegenüber den 733,6 Millionen $ zum 31. Dezember 2025 entspricht. Die Gesamtliquidität des Unternehmens, definiert als Working Capital zuzüglich nicht in Anspruch genommener Kreditlinien, belief sich zum 30. September 2026 auf 1,04 Milliarden $, verglichen mit 873,2 Millionen $ zum 31. Dezember 2025.

Das Unternehmen erzielte ein Ergebnis aus dem Minenbetrieb in Höhe von 170,1 Millionen $, was eine Verbesserung von 72 % gegenüber dem Ergebnis aus dem Minenbetrieb von 99,1 Millionen $ im dritten Quartal 2025 darstellt. Dieser Anstieg war größtenteils auf höhere Metallpreise im Vergleich zum dritten Quartal 2025 sowie auf einen Anstieg der verkauften Silberunzen bei La Encantada und Santa Elena um 82 % bzw. 6 % im Vergleich zum dritten Quartal 2025 zurückzuführen.

Das EBITDA belief sich im Quartal auf 228,8 Millionen $, ein Anstieg von 78 % gegenüber 128,6 Millionen $ im dritten Quartal 2025. Der Anstieg des EBITDA war in erster Linie auf die im Vergleich zum dritten Quartal 2025 höheren realisierten Metallpreise sowie auf Kapitalerträge in Höhe von 19,3 Millionen $ gegenüber einem Verlust von 5,4 Millionen $ im dritten Quartal 2025 zurückzuführen.

Das bereinigte EBITDA, normalisiert um nicht zahlungswirksame oder nicht wiederkehrende Posten wie nicht realisierte Verluste aus börsennotierten Wertpapieren, aktienbasierte Vergütungen und anormale Kosten in Zusammenhang mit den Arbeitsunterbrechungen bei San Dimas für das Quartal, belief sich auf 229,4 Millionen $ – eine Steigerung von 65 % gegenüber den 138,6 Millionen $ im dritten Quartal 2025. Das den Aktionären des Unternehmens zurechenbare Nettoergebnis für das Quartal belief sich auf 74,5 Millionen $ (Ergebnis pro Aktie von 0,15 $) – eine Steigerung von 176 % gegenüber dem Nettoergebnis von 27,0 Millionen $ (Ergebnis pro Aktie von 0,06 $) im dritten Quartal 2025. Die Steigerung des Nettoergebnisses war vorwiegend auf höhere realisierte Metallpreise zurückzuführen. Dies wurde teilweise durch einen einmaligen Vergleichsaufwand in Höhe von 30,7 Millionen $ wettgemacht, der in Zusammenhang mit der Beilegung eines historischen Steuerstreits mit der mexikanischen Steuerbehörde SAT bezüglich Minera La Encantada, S.A. de C.V. (MLE) in Bezug auf einen früheren Silber-Terminkaufvertrag und eine Steuernachveranlagung aus dem Jahr 2017 stand (siehe Anmerkung 27 des Geschäftsberichts). Alle Veranlagungen in Bezug auf Silberverkäufe im Rahmen der früheren Silber-Terminkaufverträge sind nun geklärt und bezahlt, vorbehaltlich bestimmter administrativer Schritte, die von der mexikanischen Steuerbehörde vorzunehmen sind. Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit der SAT an der Beilegung des Alt-Steuerproblems in Zusammenhang mit der Vorab-Verrechnungspreisvereinbarung, die Primero Empresa Minera, S.A. de C.V. zuvor von der SAT erhalten hatte, wobei sich die Parteien kürzlich grundsätzlich auf einen mehrstufigen Rahmen zur Beilegung des Problems geeinigt haben. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. Oktober 2026.

Das bereinigte Nettoergebnis, ohne nicht zahlungswirksame oder einmalige Posten wie die Erstattung latenter Ertragsteuern, nicht realisierte Verluste aus marktgängigen Wertpapieren, aktienbasierte Vergütungen, Steuerabrechnungen und außergewöhnliche Kosten bei San Dimas, belief sich auf 92,5 Millionen $ (bereinigtes Ergebnis pro Aktie von 0,19 $), ein Anstieg von 186 % im Vergleich zu einem bereinigten Nettoergebnis von 32,4 Millionen $ (bereinigtes Ergebnis pro Aktie von 0,07 $) im dritten Quartal 2025.

Die zurechenbaren Investitionsausgaben des Unternehmens beliefen sich im dritten Quartal auf 101,9 Millionen $ (108,0 Millionen $ auf 100-%-Basis) – eine Steigerung von 114 % gegenüber den 47,6 Millionen $ (52,1 Millionen $ auf 100-%-Basis) an den gesamten Investitionsausgaben im dritten Quartal 2025. Die zurechenbaren Investitionsausgaben bestanden aus 44,3 Millionen $ für Sachanlagen (PP&E) (2025: 13,8 Millionen $), 33,4 Millionen $ für die Untertagerschließung (2025: 16,5 Millionen $) und 15,5 Millionen $ für die Exploration (2025: 17,4 Millionen $). Auf 100-%-Basis beliefen sich diese Beträge auf 46,2 Millionen $ für Sachanlagen, 36,2 Millionen $ für die Untertageerschließung und 16,7 Millionen $ für die Exploration. Die Steigerung der Investitionsausgaben wurde durch eine Investition in Höhe von 41,9 Millionen $ in Jerritt Canyon sowie 6,5 Millionen $ in Zusammenhang mit der Erschließung der Portale Santo Niño und Navidad bei Santa Elena während des Quartals angetrieben. Die zurechenbaren Investitionsausgaben zum Ende des dritten Quartals 2026 machten 62 % des Mittelwerts der Prognose für die Investitionsausgaben des Jahres 2026 aus.

Das Unternehmen produzierte im dritten Quartal 2026 3,4 Millionen Unzen Silber und erreichte damit seit Jahresbeginn 72 % des revidierten Jahresprognosemittelwerts für 2026. Die geringere Produktion war vorwiegend auf Arbeitsstreitigkeiten bei San Dimas zurückzuführen, die den Betrieb im dritten Quartal 2026 um zwölf Tage beeinträchtigten. Die Goldproduktion belief sich im dritten Quartal 2026 auf 29.552 Unzen, womit trotz der Arbeitsunterbrechungen bei San Dimas seit Jahresbeginn 2026 75 % des revidierten Jahresprognosemittelwerts des Unternehmens erreicht wurden.

Die Cash-Kosten pro zurechenbare, zahlbare Unze AgÄq beliefen sich im Quartal auf 21,75 $, gegenüber den 14,83 $ pro Unze AgÄq im dritten Quartal 2025. Die Steigerung der Cash-Kosten pro zurechenbare, zahlbare Unze AgÄq war in erster Linie auf einen Rückgang der produzierten Unzen AgÄq von 20 % gegenüber dem dritten Quartal 2025 zurückzuführen. Der Rückgang der gemeldeten AgÄq-Unzen wurde durch ein niedrigeres AgÄq-Umrechnungsverhältnis, die anhaltenden Arbeitsstreitigkeiten bei San Dimas und die Verschiebung der hochgradigen Produktion bei Los Gatos auf das vierte Quartal aufgrund von Sequenzierungsänderungen beim Minenplan und Bodenverhältnissen verursacht. Die AgÄq-Unzen wurden durch die Outperformance von Silber gegenüber Gold gegenüber dem dritten Quartal 2025 beeinflusst, was das AgÄq-Umrechnungsverhältnis für Nebenprodukte senkte. Da das AgÄq-Umrechnungsverhältnis im dritten Quartal 2026 bei 75:1 lag (gegenüber 87:1 im dritten Quartal 2025), führte das niedrigere Umrechnungsverhältnis zu weniger berichtsfähigen AgÄq-Unzen und folglich zu höheren Cash-Kosten pro Unze AgÄq. Unter Anwendung derselben Annahmen, die zur Berechnung der AgÄq-Unzen im dritten Quartal 2025 angewandt wurden, wären die zurechenbaren, bezahlbaren AgÄq-Unzen im dritten Quartal 2026 um 405.498 Unzen gestiegen, was zu einem Rückgang der Cash-Kosten pro zurechenbare Unze AgÄq um 6 % gegenüber den aktuellen Kosten geführt hätte.

Die Cash-Kosten wurden zudem durch die Aufwertung des mexikanischen Pesos beeinflusst, der im Vergleich zum dritten Quartal 2025 gegenüber dem US-Dollar um durchschnittlich 7 % an Wert gewann. Die Cash-Kosten wurden ferner durch höhere direkte Produktionskosten in Los Gatos beeinflusst, die auf einen erhöhten Aufwand für Instandhaltung, Sprengstoff- und Reagenzienverbrauch sowie Entwässerungsmaßnahmen zurückzuführen waren, sowie durch gestiegene Kosten für Instandhaltung, Energieverbrauch und die vorübergehende Anmietung von Dieselgeneratoren in La Encantada.

Die AISC pro zurechenbare, zahlbare Unze AgÄq beliefen sich im dritten Quartal auf 30,45 $, verglichen mit 20,90 $ pro Unze im dritten Quartal 2025. Dieser Anstieg war in erster Linie auf höhere Cash-Kosten zurückzuführen. Der Anstieg der AISC wurde zudem durch höhere Kosten für die Arbeitnehmerbeteiligung aufgrund steigender Metallpreise, erhöhte Raten der Minenerschließung, die zu höheren laufenden Erschließungskosten führten, sowie höhere Kosten für Sachanlagen und Leasingzahlungen bedingt. Unter Zugrundelegung derselben Annahmen, die zur Berechnung der AgÄq-Unzen im dritten Quartal 2025 verwendet wurden, wären die AISC pro zurechenbare AgÄq-Unze im dritten Quartal 2026 um 6 % gesunken. Die AISC von 28,55 $ pro AgÄq-Unze seit Jahresbeginn lagen innerhalb der revidierten konsolidierten Prognosespanne des Unternehmens von 27,69 bis 28,77 $ pro AgÄq-Unze.

UPDATE HINSICHTLICH DER Betriebstätigkeit BEI SAN DIMAS

Die Betriebstätigkeit bei San Dimas wurde infolge einer Arbeitsunterbrechung, die am 18. September 2026 begann, vorübergehend eingestellt. Die Streitigkeiten betreffen in erster Linie die einkommensteuerliche Behandlung eines jährlichen Produktionsbonus, der vom Unternehmen an Mitarbeiter bei San Dimas gezahlt wird, die von der Nationalen Gewerkschaft der Bergbau- und Metallarbeiter der Mexikanischen Republik (die „nationale Gewerkschaft“) vertreten werden. Die lokalen Anführer der nationalen Gewerkschaft vertreten den Standpunkt, dass diese Mitarbeiter nicht für die auf den Produktionsbonus anfallenden Einkommensteuern verantwortlich sein sollten. Ihre Position ist, dass das Unternehmen den Bonus aufstocken muss, um 100 % dieser Einkommensteuern abzudecken.

Das Unternehmen hat den Forderungen der nationalen Gewerkschaft diesbezüglich nicht zugestimmt und darauf hingewiesen, dass die Zahlung von Einkommensteuern eine Verpflichtung ist, die nach mexikanischem Recht für alle Arbeitnehmer gilt. Infolgedessen rief die nationale Gewerkschaft am 8. Oktober 2026 offiziell zum Streik auf und das Unternehmen focht die Rechtmäßigkeit des Streiks am 9. Oktober 2026 an. In den vergangenen Wochen haben unterschiedliche Anhörungen stattgefunden und das Unternehmen wartet auf eine Entscheidung bezüglich seiner Streikanfechtung, wobei eine Entscheidung in der zweiten Novemberhälfte erwartet wird. Das Unternehmen hält weiterhin an dem Ziel fest, mit der nationalen Gewerkschaft eine für beide Seiten akzeptable Lösung in dieser Angelegenheit zu erzielen.

Trotz der soliden Produktionsergebnisse bei San Dimas bis Mitte September zieht das Unternehmen angesichts der Auswirkungen auf die Produktion bei San Dimas sowie der Ungewissheit hinsichtlich der Dauer der Arbeitsstreitigkeiten und des Zeitpunkts einer sicheren Wiederaufnahme der Betriebstätigkeit die jährliche Produktions- und Kostenprognose für San Dimas zu diesem Zeitpunkt zurück. Die Jahresprognose für San Dimas wird neu bewertet, sobald ausreichend Klarheit über die Wiederaufnahme der Betriebstätigkeit besteht. Die endgültigen Auswirkungen hängen in erster Linie von der Dauer der Arbeitsstreitigkeiten und dem Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Betriebstätigkeit ab.

„Während die Beilegung der Arbeitsstreitigkeiten bei San Dimas Priorität hat, bleibt das Unternehmen finanziell stark, unterstützt durch drei produzierende Betriebe, die weiterhin innerhalb oder über dem Budgetrahmen arbeiten“, sagte CEO Keith Neumeyer. „Diese betriebliche Diversifikation und finanzielle Stärke versetzen das Unternehmen in die Lage, der aktuellen Unterbrechung problemlos standzuhalten. Das Unternehmen hält an der Verpflichtung fest, Gespräche in gutem Glauben mit seinen Gewerkschaftspartnern zu führen, und strebt weiterhin eine für beide Seiten akzeptable Lösung an, die die sichere und zeitgerechte Wiederaufnahme der Betriebstätigkeit bei San Dimas ermöglicht.“

Ankündigung der Dividende für das DRITTE Quartal 2026

Das Unternehmen freut sich mitteilen zu können, dass sein Board of Directors die Ausschüttung einer Bardividende in Höhe von 0,0142 $ pro Stammaktie für das dritte Quartal 2026 beschlossen hat. Die Dividende wird voraussichtlich am oder um den 30. November 2026 an die zum Geschäftsschluss am 16. November 2026 eingetragenen Inhaber der Stammaktien von First Majestic ausgezahlt.

Gemäß der Dividendenpolitik des Unternehmens soll die vierteljährliche Dividende je Stammaktie ab dem 1. Januar 2026 etwa 2 % der vierteljährlichen Nettoumsätze des Unternehmens entsprechen, geteilt durch die jeweils ausstehenden Stammaktien des Unternehmens. Anmerkung: Im Falle des Nettoumsatzes aus der Silbermine Los Gatos (das Unternehmen hält einen Anteil von 70 % am Joint Venture Los Gatos, das die Mine besitzt und betreibt) werden 70 % des Nettoumsatzes aus dieser Mine, d. h. der Umsatz, der dem Unternehmen zuzurechnen ist, für die Berechnung der vierteljährlichen Dividende des Unternehmens herangezogen.

Die Höhe und die Ausschüttungstermine zukünftiger Dividenden liegen im Ermessen des Board of Directors. Diese Dividende gilt als „eligible dividend“ (d. h. eine für kanadische Einkommensteuerzwecke begünstigte Dividende). Dividenden, die an Aktionäre außerhalb Kanadas (nicht in Kanada ansässige Anleger) ausgeschüttet werden, unterliegen möglicherweise der kanadischen Quellensteuer für nicht in Kanada ansässige Anleger.

DETAILS ZUR TELEFONKONFERENZ

Das Unternehmen wird am Donnerstag, den 5. November 2026, um 9:00 Uhr (PT) / 11:00 Uhr (ET) eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um Investoren und Analysten ein Geschäftsupdate bereitzustellen und die Produktions- sowie Finanzergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal zu erörtern.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie:

Kanada und USA gebührenfrei: +1-833-752-3407

Außerhalb Kanadas und der USA: +1-647-846-2866

Webcast: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast

Die Teilnehmer sollten sich mindestens 15 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz einwählen, um sicherzustellen, dass sie rechtzeitig in die Konferenz aufgenommen werden.

Der Live-Webcast und die Präsentationsfolien der Telefonkonferenz werden unter https://www.firstmajestic.com/investors/webcast-conference-calls/ verfügbar sein. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird etwa eine Stunde nach Ende der Veranstaltung verfügbar sein und drei Monate lang abrufbar bleiben.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird etwa eine Stunde nach Ende der Veranstaltung über die folgenden Nummern telefonisch abrufbar:

Kanada und USA gebührenfrei: +1-855-669-9658

Außerhalb Kanadas und der USA: +1-412-317-0088

Zugangscode: 2372437

Die telefonische Aufzeichnung wird sieben Tage lang nach Ende der Veranstaltung verfügbar sein.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko – die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt), die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsprojekten, einschließlich der Goldmine Jerritt Canyon, deren Wiederinbetriebnahme derzeit vorbereitet wird.

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Ingots, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

„gezeichnet“

Keith Neumeyer, CEO

Nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf bestimmte Finanzkennzahlen, bei denen es sich nicht um standardisierte Kennzahlen im Rahmen der Finanzberichterstattung des Unternehmens handelt. Zu diesen Kennzahlen gehören die Cash-Kosten pro produzierte Unze Silberäquivalent, die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) pro produzierte Unze Silberäquivalent, die Cash-Kosten pro produzierte Unze Gold, die AISC pro produzierte Unze Gold, die Gesamtproduktionskosten pro Tonne, der durchschnittliche realisierte Silberpreis pro verkaufte Unze, der durchschnittliche realisierte Goldpreis pro verkaufte Unze, das Working Capital, das bereinigte Nettoergebnis und das EPS, das EBITDA, das bereinigte EBITDA sowie den freien Cashflow. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen zusammen mit den gemäß IFRS ermittelten Kennzahlen den Investoren eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Diese Kennzahlen werden in der Bergbaubranche häufig als Maßstab für die Leistung verwendet, haben jedoch keine nach IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Daten sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Eine vollständige Beschreibung, wie das Unternehmen diese Kennzahlen berechnet, sowie einen Abgleich bestimmter Kennzahlen mit GAAP-konformen Begriffen finden Sie unter „Non-GAAP Measures“ im jüngsten Lagebericht (Managements Discussion and Analysis/MD&A) des Unternehmens, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov/ veröffentlicht wurde.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen basieren. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten: erwartete zukünftige Ergebnisse; der Zeitpunkt der Anhörung bezüglich der Anfechtung des Streiks der National Union in San Dimas durch das Unternehmen sowie die voraussichtliche Dauer dieses Streiks; den Zeitpunkt der Neubewertung der Jahresprognosen für Produktion und Kosten in San Dimas; den Zeitpunkt der Dividendenzahlung des Unternehmens für das dritte Quartal 2026 sowie den Stichtag für die Eintragung der Aktionäre und den Auszahlungstermin im Zusammenhang mit dieser Dividendenzahlung; und den Zeitpunkt der Investoren-Telefonkonferenz des Unternehmens zur Erörterung der Produktions- und Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026. Die Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die Anleger werden dementsprechend ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf die sich diese stützen, eintreten werden. Alle anderen Aussagen – ausgenommen Aussagen über historische Fakten – können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Aussagen über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen können auch als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, soweit sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei einer Erschließung des Konzessionsgebiets entdeckt wird, und im Falle von nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen oder nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven spiegeln diese Aussagen die auf bestimmten Annahmen beruhende Schlussfolgerung wider, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich abbaubar ist. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie „suchen“, „rechnen mit“, „planen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „erwarten“, „können“, „werden“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „Potenzial“, „Ziel“, „beabsichtigen“, „könnten“, „dürften“, „sollten“, „glauben“ und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können „zukunftsgerichtete Aussagen“ sein.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem: die Dauer und die Auswirkungen des Coronavirus und von COVID-19 sowie aller anderen Pandemien auf unsere Betriebe und Mitarbeiter sowie die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und Gesellschaft; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, einschließlich Inflationsrisiken; tatsächliche Ergebnisse von Explorationstätigkeiten; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der Verfeinerung von Plänen; Rohstoffpreise; Schwankungen der Erzreserven, -gehalte oder -gewinnungsraten; die tatsächliche Leistung von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen im Vergleich zu den Spezifikationen und Erwartungen; Unfälle; Arbeitsbeziehungen; Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Änderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Änderungen der geltenden Gesetzgebung oder deren Anwendung; Verzögerungen bei der Einholung von Genehmigungen, der Sicherung von Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bautätigkeiten; Wechselkursschwankungen; zusätzlicher Kapitalbedarf; staatliche Regulierung; Umweltrisiken; Rekultivierungskosten; Ergebnisse von anhängigen Rechtsstreitigkeiten; Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie die Faktoren, die im Abschnitt „Risk Factors“ im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca, und im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2025 endende Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter http://www.sec.gov/edgar eingereicht wurde. Obwohl First Majestic versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

[i] Die Begriffe „Nettoergebnis“ und „Ergebnis pro Aktie“ beziehen sich auf das „zurechenbare Nettoergebnis der Eigentümer des Unternehmens“ und das „zurechenbare Ergebnis pro Aktie der Eigentümer des Unternehmens“, die sich ohne Minderheitsbeteiligungen verstehen, insbesondere ohne die restlichen 30 % des Los Gatos-Joint-Ventures, die sich nicht im Besitz des Unternehmens befinden.

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Die First Majestic Silver Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,81 % und einem Kurs von 13,33EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 18:10 Uhr) gehandelt.