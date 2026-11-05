JPMORGAN stuft Kion auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion nach Zahlen zum dritten Quartal von 60 auf 55,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Eine neue Segmentstruktur sollte bei dem Gabelstapler- und Lagertechnik-Hersteller für mehr Transparenz im Industriegeschäft sorgen, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er ließ allerdings neben den Zahlen auch eine Gewinnwarnung des Unternehmens in sein Modell einfließen./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,71 % und einem Kurs von 34,00EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 18:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55,50

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

