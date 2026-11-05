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    Lanxess-Kurssprung nach Zahlen lässt nach - 'Short Squeeze'

    AKTIE IM FOKUS 2

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    Für Sie zusammengefasst
    • Lanxess-Aktien legen zeitweise rund 20 Prozent zu
    • Zum Schluss bleibt nur ein Plus von sechs Prozent
    • Quartal über Plan, Ausblick etwas vorsichtiger
    AKTIE IM FOKUS 2 - Lanxess-Kurssprung nach Zahlen lässt nach - 'Short Squeeze'
    Foto: LANXESS

    (Neu: Gewinne deutlich eingedampft, Chartlinien)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lanxess-Aktien haben am Donnerstag zu einem Befreiungsschlag angesetzt. Im Laufe des Vormittags weiteten sie ihr Plus mit 14,69 Euro je Aktie auf etwa 20 Prozent aus, doch dieses Niveau konnten sie nicht verteidigen. Am Ende des Tages waren sie dann nur noch sechs Prozent groß. Die Aktien schafften es damit nicht nachhaltig über die mittelfristig relevanten 50- und 100-Tage-Linien. Nur die kurzfristig bedeutende 21-Tage-Linie wurde überschritten.

    Die Resultate des dritten Quartals und der präzisierte Ausblick galten unter Börsianern und Analysten eigentlich als weniger aufregendes Ereignis. Der Chemiekonzern blickt nach dem dritten Quartal, das etwas über den Erwartungen lag, in der Tendenz etwas vorsichtiger auf das Gesamtjahr.

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    Anleger fassten sich aber dennoch ein Herz, nachdem die Aktien Ende Oktober mit 11,46 Euro auf dem niedrigsten Niveau seit März angekommen waren. Nicht weit darunter hätte den Aktien bei gut 11 Euro das niedrigste Niveau seit 2009 geblüht und noch etwas darunter bei 10,28 Euro das Rekordtief aus dem Jahr 2008. Am Markt hieß es, dass bei dem Kurssprung vermutlich auch Eindeckungen durch Leerverkäufer - also ein sogenannter Short Squeeze - eine Rolle gespielt haben. Diese hatten auf fallende Kurse gesetzt.

    Chetan Udeshi von JPMorgan schrieb am Morgen, das dritte Quartal sei eher einen Tick besser als befürchtet, auch wegen eines deutlich besseren freien Barmittelzuflusses. Hinzu komme der Ausblick auf das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im vierten Quartal, der über den pessimistischen Erwartungen am Markt liege.

    Udeshi war bereits am Morgen der Meinung, dass dies ausreichen werde, um den Aktien nach ihrem schlechten Lauf einen Schub zu geben. Auch Sebastian Satz von der Citigroup rechnete am Morgen angesichts des positiven Free Cashflows und der zuvor pessimistischen Marktpositionierung mit einem Kursplus./tih/mis/zb

    Lanxess

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    -76,62 %
    -76,74 %
    -12,31 %
    ISIN:DE0005470405WKN:547040
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,37 % und einem Kurs von 12,95 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 18:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,833EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -14,66 %/+16,37 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssprung der Lanxess-Aktie um zeitweise knapp 20 %, einen möglichen Short-Squeeze und Gewinnmitnahmen. Diskutiert werden ein möglicher Trendbruch mit Kursziel 15 Euro sowie Übernahmespekulationen angesichts einer Marktkapitalisierung unter 2 Mrd. Euro. Fundamental stehen besser als erwartete Quartalszahlen, Kostensenkungen und positiver freier Cashflow einem vorsichtigeren Jahresausblick und schwacher Nachfrage gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lanxess eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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