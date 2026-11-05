DZ BANK stuft PFIZER INC auf 'Halten'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Pfizer von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, obwohl der faire Wert von 29 auf 33 US-Dollar angehoben wurde. Analyst Elmar Kraus verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zunächst auf eine Erhöhung der Zielsetzungen nach dem Bericht zum dritten Quartal. Vor dem Hintergrund kommender Patentabläufe gewännen Einsparprogramme zunehmend an Bedeutung, doch die zeitliche Lücke bis zu den kommerziellen Beiträgen neuer Produkte bleibe ein zentrales Risiko. Die Abstufung begründete er außerdem noch mit dem jüngsten Kursanstieg./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 27,09EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 18:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Elmar Kraus
Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elmar Kraus
Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte