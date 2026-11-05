JOST hebt 2026-Ausblick an – was Anleger jetzt wissen müssen 45 0 Kommentare

Wachstum auf breiter Front: JOST steigert Umsatz und bereinigtes EBIT im dritten Quartal zweistellig. Der starke Geschäftsverlauf lässt den Konzern die Prognose für 2026 anheben.

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