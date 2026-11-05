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    JOST hebt 2026-Ausblick an – was Anleger jetzt wissen müssen

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    Wachstum auf breiter Front: JOST steigert Umsatz und bereinigtes EBIT im dritten Quartal zweistellig. Der starke Geschäftsverlauf lässt den Konzern die Prognose für 2026 anheben.

    JOST hebt 2026-Ausblick an – was Anleger jetzt wissen müssen
    Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH
    • JOST hebt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufs an.
    • Im 3. Quartal 2026 stieg der Konzernumsatz vorläufig um 11,3 % auf 426,3 Mio. Euro.
    • Das bereinigte EBIT legte im dritten Quartal um 11,8 % auf 41,6 Mio. Euro zu; die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich auf 9,8 %.
    • Das Umsatzwachstum im dritten Quartal kam aus allen drei Regionen und Geschäftsbereichen und enthielt keine Übernahmeeffekte.
    • Für 2026 erwartet JOST nun ein Umsatzwachstum von 9 bis 11 % und ein Wachstum des bereinigten EBIT von 11 bis 14 %.
    • Die bereinigte EBIT-Marge soll 2026 zwischen 9,5 und 9,9 % liegen; Kostensynergien sollen steigende Inputkosten teilweise abfedern. Die endgültigen Q3-Ergebnisse folgen am 12. November 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Zwischenbericht Q3 2026; Analysten- und Investorenkonferenz Q3 2026, bei JOST Werke ist am 12.11.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.000,34PKT (-1,60 %).


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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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