JOST hebt 2026-Ausblick an – was Anleger jetzt wissen müssen
Wachstum auf breiter Front: JOST steigert Umsatz und bereinigtes EBIT im dritten Quartal zweistellig. Der starke Geschäftsverlauf lässt den Konzern die Prognose für 2026 anheben.
Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH
- JOST hebt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufs an.
- Im 3. Quartal 2026 stieg der Konzernumsatz vorläufig um 11,3 % auf 426,3 Mio. Euro.
- Das bereinigte EBIT legte im dritten Quartal um 11,8 % auf 41,6 Mio. Euro zu; die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich auf 9,8 %.
- Das Umsatzwachstum im dritten Quartal kam aus allen drei Regionen und Geschäftsbereichen und enthielt keine Übernahmeeffekte.
- Für 2026 erwartet JOST nun ein Umsatzwachstum von 9 bis 11 % und ein Wachstum des bereinigten EBIT von 11 bis 14 %.
- Die bereinigte EBIT-Marge soll 2026 zwischen 9,5 und 9,9 % liegen; Kostensynergien sollen steigende Inputkosten teilweise abfedern. Die endgültigen Q3-Ergebnisse folgen am 12. November 2026.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Zwischenbericht Q3 2026; Analysten- und Investorenkonferenz Q3 2026, bei JOST Werke ist am 12.11.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.000,34PKT (-1,60 %).
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