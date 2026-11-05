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    Kremlunterhändler Dmitrijew spricht im Weißen Haus

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    Für Sie zusammengefasst
    • Dmitrijew dankt Melania Trump für ihre Vermittlung
    • Vertreter aus Kiew und Moskau trafen im Weißen Haus
    • Gespräche der drei Länder in Abu Dhabi geplant
    Kremlunterhändler Dmitrijew spricht im Weißen Haus
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Kremlunterhändler Kirill Dmitrijew hat auf Einladung von First Lady Melania Trump im Weißen Haus gesprochen. Im Namen von Russlands Präsident Wladimir Putin bedankte er sich bei ihr für ihre "herausragende humanitäre Rolle" bei der Vermittlung einer Waffenruhe in der russisch besetzten Frontstadt Oleschky. Die Feuerpause hatte vergangene Woche von Dienstag bis Sonntagabend gegolten - Russland und die Ukraine hatten sich bereits mehrfach bei der First Lady dafür bedankt.

    Für Dmitrijew war es ein ungewöhnlicher Auftritt im Weißen Haus. Der Putin-Vertraute hatte dort bereits im April 2025 Gespräche mit US-Vertretern geführt, allerdings abseits der Öffentlichkeit. Dass er nun bei einer offiziell angekündigten Veranstaltung selbst das Wort ergriff, ist US-Medienberichten zufolge eine Premiere. Demnach war es offenbar auch das erste Mal, dass Vertreter Russlands und der Ukraine im Weißen Haus persönlich zusammentrafen.

    Neben Dmitrijew waren auch Vertreter der ukrainischen Seite eingeladen: der Fraktionschef der Präsidentenpartei, David Arachamija, und der Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez. Arachamija bedankte sich ebenfalls bei Melanie Trump und bat sie, weitere diplomatische Initiativen anzustoßen.

    Die First Lady verkündete, dass sie Briefe an Putin und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verfasst habe. Sie bat die Vertreter der Ukraine und Russlands diese zu übermitteln. Zum Inhalt machte sie keine Angaben.

    Kommende Woche Dreiergespräche in Abu Dhabi

    Die USA verstehen sich unter Präsident Donald Trump als Vermittler in dem seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Einen Durchbruch konnte Trump bislang allerdings nicht vorweisen. Er hatte zuletzt auch im eigenen Land mit einer Annäherung an Russland für Kritik gesorgt.

    Im Ringen um ein Ende des russischen Kriegs sind kommende Woche dreiseitige Gespräche zwischen Vertretern aus Kiew, Moskau und Washington in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, geplant. Das Treffen soll auf Arbeitsebene stattfinden. In dem Dreierformat USA, Russland und Ukraine hatte es zuletzt im Februar in Genf Verhandlungen gegeben, davor zweimal in Abu Dhabi./fsp/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
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