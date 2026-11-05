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    DZ Bank belässt Renk auf 'Kaufen' - Fairer Wert 56 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank belässt Renk nach Zahlen auf „Kaufen“
    • DZ Bank bestätigt fairen Wert von 56 Euro für Renk
    • Starkes Quartal, Jahresziele bleiben erreichbar
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank belässt Renk auf 'Kaufen' - Fairer Wert 56 Euro
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Renk nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 56 Euro belassen. Das dritte Quartal überzeuge operativ, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ambitionierte Jahresziele des Rüstungsunternehmens blieben erreichbar./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +41,24 %/+106,21 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank

    So handeln Sie das Kursziel

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursverluste von bis zu 8 % trotz 12 % Umsatzwachstum auf 345 Mio. Euro. Diskutiert werden schwacher Cashflow, die Umsetzung von Aufträgen in Umsatz und ein Neunmonatsgewinn von 0,25 Euro je Aktie. Als mögliche Kursbelastungen gelten der Rheinmetall-Absturz und Warnstreiks. Weitere Themen sind leicht reduzierte Leerverkaufspositionen bei 5,67 % gemeldeter Shortquote und der Kauf von 6.800 Aktien durch ein Vorstandsmitglied.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber RENK Group eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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