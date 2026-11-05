Mehr als halbe Milliarde Euro für Chips aus Europa
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU will mit mehreren hundert Millionen Euro neue Unternehmen in der europäischen Chipindustrie fördern. Insgesamt sollen 525 Millionen Euro investiert werden, um vor allem jungen Unternehmen Zugang zu teurer Software, Beratung und Produktionskapazitäten zu verschaffen, wie die Europäische Kommission mitteilte.
Die EU will damit vor allem Europas schwache Stellung bei der Schlüsseltechnologie verbessern und bei der Produktion von Chips zu China sowie den USA aufholen. Europäische Firmen kommen beim Chipdesign nach Angaben der Kommission derzeit auf weniger als ein Prozent der weltweiten Umsätze.
Die EU-Kommission hatte ursprünglich das Ziel ausgeben, ihren Anteil an der weltweiten Halbleiterfertigung bis 2030 auf 20 Prozent zu steigern. Derzeit liegt der Anteil laut Brüsseler Behörde bei rund 10 Prozent.
Zuschüsse von bis zu 100.000 Euro
Um das Ziel zu erreichen, arbeitet die Europäische Union auch mit Nicht-EU-Staaten zusammen. Neben 285 Millionen aus dem EU-Haushalt werden weitere 240 Millionen Euro von Staaten bereitgestellt, die sich am europäischen Chipprogramm beteiligen. Dazu gehören neben mehreren EU-Ländern etwa Israel, die Türkei oder das Vereinigte Königreich. Deutschland ist dagegen nicht dabei.
Start-ups können sich über das Programm auch direkt um Geld bewerben. Für erste Prototypen sind Zuschüsse von bis zu 100.000 Euro vorgesehen. Firmen, die mit ihrer Entwicklung schon weiter sind, können Förderungen von bis zu 16 Millionen Euro beantragen.
Mikroelektronik gilt als Schlüsseltechnologie. Mikrochips werden unter anderem aus Halbleitermaterial, insbesondere Silizium, hergestellt und in nahezu allen modernen Gegenständen gebraucht - etwa in Smartphones, Computern und Autos./bro/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,89 % und einem Kurs von 45,81 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 18:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +40,37 %/+119,32 % bedeutet.
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Aixtron Aktie: Kepler dreht von Neutral auf Kaufen
Kepler hebt Aixtron auf „Buy“; höhere Gewinnschätzungen und Quartalsaufträge stützen die Einschätzung, während längere Lieferzeiten bestehen.
Die Begründung der Kepler-Analysten ist schlicht. Der Kurs hat sich seit dem Hoch vor fünf Monaten fast halbiert, die Gewinnschätzung je Aktie für 2027 ist dagegen um 28 Prozent gestiegen. Hinzu kommen höhere Kundenbuchungen und längere Lieferzeiten. Das Kursziel belässt Kepler bei 44 Euro.
Auch andere Häuser bleiben zuversichtlich. JPMorgan bestätigt „Overweight“ und senkt das Ziel von 54 auf 52,50 Euro, allerdings nur wegen eines Wechsels der Bewertungsmethode auf Basis der Schätzungen für 2028. Analyst Craig McDowell sieht den Optoelektronik-Zyklus als immer größer und nachhaltiger. Parallel erholt sich das Geschäft mit Galliumnitrid und Siliziumkarbid.
3rd WOOOOOOOW moment was on guidance for 2027……without actually asking for it.
Q: If you reach € 210-220 million in Q4/26 and the order momentum is at the rate of 275 and better in the coming quarters, what prevents you from repeating this in Q1??
A: good logic (from Felix) once you have hired the people, build and ramped the supply chain to the correct level.
Opto
- Exceptionally strong, largest business 68% of order intake in Q3 driven by AI/data center infrastructure buildout.
- Research agency forecasts a further growth of 40% by 2030
- Aixtron sees a broadening customer base from US, Europe initially to now include Japan, Taiwan, Singapore and China.
- tool demand for 6’ (150mm) is lower than expected due to low substrate supply. Therefore customers are ordering tools for 75 and 100mm wafers and the numbers are therefore increasing but they have lower margins than the 6’ G-10.
- 70-80% of Opto tools shipped in 4’ configuration. 2027 6’ share is going down for 30% to 25% while 3’ increases from 15 to 30%. G-10 con be reconfigured to 6’ at a later stage.
Power
beginning of a recovery is being observed
GaN
utilization back to normal. 200 and 300 mm will coexist depending on customer fab configuration. Main driver conversion from 800 V down to 200, 100, 40, 20V due to power efficiency. The first cycle was for 650 chargers. Discussion for volume orders for 200 and 300mm ongoing.
SiC
- demand driver was BEV (battery electric vehicles)
- new industrial applications, SST-solid state transformers
- data center conversion from the transmission lines 2 or 3 KV to 800V
- customers report an outstanding results concerning uniformity
MicroLED
activity is increasing
Financials
- Revenue Q4 bigger than Q3
- All stars aligned (product and regions mix) margin from Q3 (48%) not to be used for 2027 or Q4.
- € 309 million customer advance payments
- maintain or grow order intake in the coming quarters from Q3 (€275 million) level
- 2027 guidance given with full year 26 results on March 4, 2027
- strong service revenue in Q3 came from SiC upgrade cycle from 150 to 200mm
- no share buyback at this stage – too early. Money will be used in the best interest of shareholders.