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    Mehr als halbe Milliarde Euro für Chips aus Europa

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    Mehr als halbe Milliarde Euro für Chips aus Europa
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU will mit mehreren hundert Millionen Euro neue Unternehmen in der europäischen Chipindustrie fördern. Insgesamt sollen 525 Millionen Euro investiert werden, um vor allem jungen Unternehmen Zugang zu teurer Software, Beratung und Produktionskapazitäten zu verschaffen, wie die Europäische Kommission mitteilte.

    Die EU will damit vor allem Europas schwache Stellung bei der Schlüsseltechnologie verbessern und bei der Produktion von Chips zu China sowie den USA aufholen. Europäische Firmen kommen beim Chipdesign nach Angaben der Kommission derzeit auf weniger als ein Prozent der weltweiten Umsätze.

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    Die EU-Kommission hatte ursprünglich das Ziel ausgeben, ihren Anteil an der weltweiten Halbleiterfertigung bis 2030 auf 20 Prozent zu steigern. Derzeit liegt der Anteil laut Brüsseler Behörde bei rund 10 Prozent.

    Zuschüsse von bis zu 100.000 Euro

    Um das Ziel zu erreichen, arbeitet die Europäische Union auch mit Nicht-EU-Staaten zusammen. Neben 285 Millionen aus dem EU-Haushalt werden weitere 240 Millionen Euro von Staaten bereitgestellt, die sich am europäischen Chipprogramm beteiligen. Dazu gehören neben mehreren EU-Ländern etwa Israel, die Türkei oder das Vereinigte Königreich. Deutschland ist dagegen nicht dabei.

    Start-ups können sich über das Programm auch direkt um Geld bewerben. Für erste Prototypen sind Zuschüsse von bis zu 100.000 Euro vorgesehen. Firmen, die mit ihrer Entwicklung schon weiter sind, können Förderungen von bis zu 16 Millionen Euro beantragen.

    Mikroelektronik gilt als Schlüsseltechnologie. Mikrochips werden unter anderem aus Halbleitermaterial, insbesondere Silizium, hergestellt und in nahezu allen modernen Gegenständen gebraucht - etwa in Smartphones, Computern und Autos./bro/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,89 % und einem Kurs von 45,81 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 18:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +40,37 %/+119,32 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursschwäche der AIXTRON-Aktie und mögliche Einstiegsniveaus unter 30 Euro bis hin zu 20 Euro. Positive Analysteneinschätzungen werden angesichts der Kursentwicklung hinterfragt. Langfristige Chancen sehen Teilnehmer in Photonik, GaN und SiC, getrieben durch KI, erneuerbare Energien und Elektromobilität. Coherents Ausbau der Indiumphosphid-Kapazitäten wird als positives Signal diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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