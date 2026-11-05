Baader lässt Deutsche Beteiligungs AG auf 'Buy' - Ziel 30,80 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dt. Beteiligungs AG Aktie

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,17 % und einem Kurs von 19,54 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dt. Beteiligungs AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Dt. Beteiligungs AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +48,41 %/+84,24 % bedeutet.