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    Baader lässt Deutsche Beteiligungs AG auf 'Buy' - Ziel 30,80 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Baader Bank belässt Deutsche Beteiligungs auf Buy
    • Quartalsergebnis übertraf Erwartungen dank Bewertungen
    • Weitere profitable Ausstiege müssen sich erst beweisen
    ANALYSE-FLASH - Baader lässt Deutsche Beteiligungs AG auf 'Buy' - Ziel 30,80 Euro
    Foto: adobe.stock.com

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 30,80 Euro belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals hätten die Erwartungen wegen anziehender Bewertungen von Aktivitäten etwas übertroffen, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus seiner Sicht muss die Beteiligungsgesellschaft künftig unter Beweis stellen, dass sich bei weiteren Geschäftsteilen profitable Ausstiege erzielen ließen./tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:06 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Dt. Beteiligungs AG

    +3,17 %
    +6,78 %
    +2,52 %
    -8,90 %
    -17,55 %
    -32,03 %
    -49,96 %
    -31,91 %
    +1.031,44 %
    ISIN:DE000A1TNUT7WKN:A1TNUT
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dt. Beteiligungs AG Aktie

    Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,17 % und einem Kurs von 19,54 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dt. Beteiligungs AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Dt. Beteiligungs AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +48,41 %/+84,24 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 30,80 Euro



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