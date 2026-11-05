Baader lässt Deutsche Beteiligungs AG auf 'Buy' - Ziel 30,80 Euro
ANALYSE-FLASH
- Baader Bank belässt Deutsche Beteiligungs auf Buy
- Quartalsergebnis übertraf Erwartungen dank Bewertungen
- Weitere profitable Ausstiege müssen sich erst beweisen
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 30,80 Euro belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals hätten die Erwartungen wegen anziehender Bewertungen von Aktivitäten etwas übertroffen, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus seiner Sicht muss die Beteiligungsgesellschaft künftig unter Beweis stellen, dass sich bei weiteren Geschäftsteilen profitable Ausstiege erzielen ließen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:06 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dt. Beteiligungs AG Aktie
Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,17 % und einem Kurs von 19,54 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dt. Beteiligungs AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Dt. Beteiligungs AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +48,41 %/+84,24 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 30,80 Euro
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Zahlen da.....Quelle:
Deutsche Beteiligungs AG: Hohe Transaktionsdichte, Erholung der Bewertungsmultiplikatoren und bestätigte Prognose
- Vier neue Investments und fünf Exits im Neunmonatszeitraum
- Davon ein Exit nach Ende des Berichtszeitraums vollzogen: Rechenzentrumsportfolio von Green Datahub erfolgreich veräußert
- Weitere Portfoliounternehmen sollen auf eine Veräußerung vorbereitet werden
- Hohe Aktivität auch auf Portfolioebene und konsequente Umsetzung der Buy-and-Build-Strategie: 13 vereinbarte oder vollzogene Unternehmenszukäufe
- NAV je Aktie zum 30. September 2026 33,84 Eurohttps://www.eqs-news.com/de/news/corporate/deutsche-beteiligungs-ag-hohe-transaktionsdichte-erholung-der-bewertungsmultiplikatoren-und-bestaetigte-prognose/57dc2667-02ad-45e3-8341-6566f8f4a644_de#_ftn1,https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/deutsche-beteiligungs-ag-hohe-transaktionsdichte-erholung-der-bewertungsmultiplikatoren-und-bestaetigte-prognose/57dc2667-02ad-45e3-8341-6566f8f4a644_de#_ftn2(zum 30. Juni 2026: 33,65Euro zum 31. Dezember 2025: 36,37 Euro)
- EBITA aus der Fondsberatung im Rahmen der Erwartungen:
- 10,1 Millionen Euro im Neunmonatszeitraum 2026 (Vorjahreszeitraum: 11,2 Millionen Euro)
- Prognose für das Geschäftsjahr 2026 vom 16. Juli 2026 bestätigt: NAV je im Umlauf befindlicher Aktie 32 bis 36 Euro; EBITA aus der Fondsberatung 9 bis 11 Millionen Euro
- Bewertungsmultiplikatoren trugen im dritten Quartal positiv zum Bewertungs- und Abgangsergebnis bei und verringerten die Belastungen aus dem ersten Halbjahr für den Neunmonatszeitraum deutlich
Man schaue sich nur mal an, wer sich die Taschen bei der DBAG voll macht, Fonds schließt, die nicht abverkauft sind und dafür einen Bonus erhält, die "Unverkaufbaren" in einen neuen Fonds sammelt und dafür wieder Geld kassiert, während der Aktionär mit 1€ Dividende nebst sinkendem Aktienkurs abgespeist wird. Den 10-Jahreschart hatte ich ja schon reingestellt. Da zeigt sich, was aus der DBAG geworden ist. Ein sinkendes Schiff mit immer mehr zu hohen Preisen gekauften Unternehmen, die am Ende keiner abkaufen will. Nur die "Perlen" gehen an einen neuen Besitzer. Für mich seit längerem ein zu hoher Dealflow mit zu wenig eingekaufter Unternehmensqualität. Hier und da mal ein Verkauf, der groß gefeiert wird, wobei beim Aktionär kaum etwas ankommt. Die Eigenkapitalentwicklung der vielen letzten Jahre ist ein Witz! Und daran messe ich die Unternehmensführung, an der Kapitalallokation!
Ich bin jetzt über 25 Jahre Aktionär, seit 2010 mit unveränderter Stückzahl.
Davor ab und zu getradet.
Vom Höchstkurs (50,-€) hat die Aktie inzwischen über 60% verloren.
Verkaufen werde ich nicht, aber es tut schon sehr weh, zumal ich den Gewinn steuerfrei kassieren hätte können.