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    Nutzfahrzeuglieferer Jost wird optimistischer

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    Für Sie zusammengefasst
    • Jost erwartet 9 bis 11 Prozent mehr Umsatz
    • Bereinigtes Ebit soll um 11 bis 14 Prozent steigen
    • Im dritten Quartal stieg der Umsatz um elf Prozent
    Nutzfahrzeuglieferer Jost wird optimistischer
    Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH

    NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost blickt nach einem guten dritten Quartal zuversichtlicher auf das laufende Jahr. Beim Umsatz rechnet das Unternehmen im laufenden Jahr jetzt mit einem Anstieg von 9 bis 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bislang hatte Jost ein Wachstum im einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. "Die Anhebung beruht auf dem bislang erzielten Umsatz sowie auf weiteren Cross-Selling-Synergien aus der Hyva-Integration", teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend in Neu-Isenburg mit.

    Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll der neuen Prognose zufolge um 11 bis 14 Prozent anziehen. Bislang hatte der Konzern beim operativen Ergebnis ein Plus im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich angepeilt. 2025 hatte Jost Werke etwas mehr als 1,5 Milliarden Euro umgesetzt und dabei operativ 145 Millionen Euro verdient. Im dritten Quartal zog der Umsatz um elf Prozent auf 426 Millionen Euro an. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um zwölf Prozent auf knapp 42 Millionen Euro.

    Die detaillierten Zahlen will Jost wie geplant am 12. November vorlegen. Die im SDax notierte Jost-Aktie legte nach Bekanntgabe der Eckdaten und den neuen Prognosen um sechs Prozent zu./zb/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie

    Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,99 % und einem Kurs von 18.000 auf Ariva Indikation (05. November 2026, 18:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    JOST Werke zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7500 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 83,00EUR was eine Bandbreite von +22,72 %/+37,65 % bedeutet.





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