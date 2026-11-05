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    NVIDIA, Nebius, Intel, NVIDIA – Giganten-Comeback 2027?

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    Trotz der brachialen Korrektur bei US-KI-Aktien haben unsere Musterdepots neue Rekorde erreicht. Jetzt eröffnen die hohen Schwankungen erneut hervorragende Chancen bei Nebius, Intel, NVIDIA und Co. – auch mit den passenden Hebelpapieren.

    Unsere Musterdepotportfolios für Deutschland und unser Musterdepotportfolio USA liegen in der Woche der Midterm-Wahlen in den USA auf neuen Rekorden. Trotz der brachialen Korrektur bei US-KI-Titeln wie Micron, Nebius, Lam Research, Amazon und Intel haben wir unsere erfolgreichen Portfolios auf neue Höhen gebracht. Der Grund: Im Spätsommer haben wir von Tech deutlich in Substanz umgeschichtet. Monster Energy, Coca-Cola, Domino’s Pizza oder Spotify sind nur einige der Titel, die uns in den USA Rendite gebracht haben, genauso wie Heidelberg Materials, Deutsche Bank, Sixt oder SAP in Deutschland. Hier geht’s zum Abo.

    Doch jetzt heißt es Richtung Jahresende: Die alten Chancen sind die neuen Chancen. Hohe Volatilitäten und immense Schwankungen eröffnen hervorragende Möglichkeiten, die verprügelten KI-Aktien erneut einzusammeln und mit den passenden Hebelpapieren zu versehen. Denn Volatilität ist nicht der naheliegende Anker für klassische Optionsscheine, sondern für intelligentes Trading mit Turbos oder Discount-Optionsscheinen und sogar mit Discount-Zertifikaten.

    Wir sagen, wie es geht, und nehmen Sie dabei an die Hand.





    Verfasst von Daniel Saurenz
    NVIDIA, Nebius, Intel, NVIDIA – Giganten-Comeback 2027? Trotz der brachialen Korrektur bei US-KI-Aktien haben unsere Musterdepots neue Rekorde erreicht. Jetzt eröffnen die hohen Schwankungen erneut hervorragende Chancen bei Nebius, Intel, NVIDIA und Co. – auch mit den passenden Hebelpapieren. Unsere …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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