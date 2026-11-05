🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsAT 20 IndexvorwärtsNachrichten zu AT 20

    ATX gibt nach Stimmungsumschwung etwas nach

    Aktien Wien Schluss

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • ATX endet nach Wall-Street-Abverkauf leicht im Minus
    • AT&S mit Rekordumsatz, Aktie fällt um 15,6 Prozent
    • Lenzing und Verbund steigen, Mayr-Melnhof gibt nach
    Aktien Wien Schluss - ATX gibt nach Stimmungsumschwung etwas nach
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach einer deutlichen Stimmungseintrübung leicht im Minus geschlossen. Der ATX verlor zum Handelsschluss 0,11 Prozent auf 6.511,40 Punkte, nachdem der Index im Verlauf noch um fast zwei Prozent zugelegt hatte. Für den Vorzeichenwechsel wurde am Nachmittag eine tiefrote Tendenz an der Wall Street verantwortlich gemacht. Rasant bergab ging es vor allem an der Technologiebörse Nasdaq.

    Massiv unter Verkaufsdruck standen hier Halbleiteraktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI), da Anleger hier eine stärkere Regulierung befürchten. Dies wird als Folge des US-Wahlresultats vom Mittwoch gesehen.

    In Wien konnte sich die AT&S -Aktie nicht dem internationalen Abwärtssog in dem Bereich entziehen und brach um 15,6 Prozent ein, obwohl der Leiterplattenhersteller gute Geschäftsergebnisse präsentiert hatte.

    AT&S hat im zweiten Quartal 2026/27 mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 52 Prozent auf 681,9 Millionen Euro den höchsten Quartalsumsatz der Firmengeschichte erzielt. Das Konzernergebnis drehte nach einem Vorjahresverlust von 7,6 Millionen Euro auf plus 125,4 Millionen Euro. Dabei hat AT&S stark vom KI-Boom profitiert - und der ist noch lange nicht zu Ende, zeigte sich Firmenchef Michael Mertin im Gespräch mit der Nachrichtenagentur APA überzeugt. Die Analysten von Erste Group bewerteten die Quartalszahlen als deutlich besser als erwartet, vor allem bei den Gewinnmargen.

    Am österreichischen Aktienmarkt hatte die Berichtssaison neben den AT&S-Zahlen mit veröffentlichten Ergebnissen von Mayr-Melnhof , Lenzing und Verbund merklich an Fahrt aufgenommen. Lenzing-Titel stiegen um 7,1 Prozent. Der Faserhersteller hatte in den ersten neun Monaten 2026 einen Umsatzrückgang von 1,972 auf 1,926 Milliarden Euro verzeichnet. Das Ebitda gab von 340,4 auf 316,4 Millionen Euro nach. Das Ergebnis nach Steuern lag bei minus 130,3 Millionen Euro, nach minus 105 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Hier schrieb Erste Group von wie erwartet ausgefallenen Ergebnissen.

    Verbund-Anteilscheine legten um 8,6 Prozent zu. Die anhaltende Trockenheit und gesunkene Strompreise hatten dem Energiekonzern in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres zugesetzt. Die Umsatzerlöse sanken um 5,4 Prozent auf 5,56 Milliarden Euro, das Konzernergebnis brach um 43,5 Prozent auf 684,8 Millionen Euro ein. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde angepasst, der Gewinn soll 2026 nun bei 1,01 Milliarden Euro liegen. Die vorgelegten Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel fielen nach Einschätzung von Erste Group wie erwartet schwach aus. Die Analysten der Baader Bank bestätigten ihre Verkaufsempfehlung "Reduce".

    Mayr-Melnhof fielen um 2,4 Prozent auf 66,10 Euro. Der Verpackungskonzern hatte in den ersten drei Quartalen Einbußen beim Umsatz und vor allem beim Gewinn hinnehmen müssen. Die Erlöse sanken im Jahresvergleich um 6,9 Prozent auf 2,77 Milliarden Euro. Das bereinigte betriebliche Ergebnis brach um 38,8 Prozent auf 93,0 Millionen Euro ein. Intensiver Wettbewerb mit hohem Preisdruck und deutlich gestiegene Preise belasten die Geschäftseinheit Board & Paper. Erste Group stufte die Geschäftsergebnisse als negativ und beim bereinigten Ebit als deutlich unter den Prognosen ein.

    Die Analysten von MWB Research kürzten das Kursziel für die Aktien von Mayr-Melnhof von 96,00 auf 90,00 Euro gekürzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde nach der Zahlenvorlage des Kartonherstellers unverändert beibehalten.

    Zudem hoben die Analysten der Baader Bank ihre Anlageempfehlung für die Aktien von Erste Group von "Reduce" auf "Add" an. Das 6-Monats-Kursziel setzte der zuständige Experte auf 128 Euro fest. Die Aktie von Erste Group legte um 1,4 Prozent auf 112,40 Euro zu./ste/sto/APA/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

    Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,07 % und einem Kurs von 112,8 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 18:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Wien Schluss ATX gibt nach Stimmungsumschwung etwas nach Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach einer deutlichen Stimmungseintrübung leicht im Minus geschlossen. Der ATX verlor zum Handelsschluss 0,11 Prozent auf 6.511,40 Punkte, nachdem der Index im Verlauf noch um fast zwei Prozent zugelegt hatte. Für …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     