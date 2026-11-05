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    Ins Minus gerutscht - Ausverkauf im US-Tech-Sektor

    Aktien Europa Schluss

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    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen drehen nach US-Ausverkauf ins Minus
    • KI-Regulierungssorgen belasten US-Technologiewerte
    • EuroStoxx 50, SMI und FTSE 100 schließen schwächer
    Aktien Europa Schluss - Ins Minus gerutscht - Ausverkauf im US-Tech-Sektor
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag unter einem drastischen Stimmungsumschwung an den US-Börsen gelitten. Die wichtigsten Indizes diesseits des Atlantiks büßten zwischenzeitliche Gewinne ein und drehten ins Minus.

    Der US-Aktienmarkt wurde von einem Ausverkauf der Technologiewerte nach unten gezogen, die unter der Sorge vor einer schärferen Regulierung im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) litten. Hintergrund ist der klare Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA am Dienstag. Die Demokraten gelten KI gegenüber als skeptischer als die Republikaner, die sich eher für Deregulierung starkmachen.

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    Nachdem die Wall Street am Mittwoch noch positiv auf die Wahlergebnisse reagiert hatte, überwog nun die Skepsis. Der Technologie-Index Nasdaq 100 war zwischenzeitlich um 6,4 Prozent eingebrochen. Er war allerdings auch seit Anfang 2023 rasant gestiegen und hatte damit sehr stark von der Hoffnung auf gute Geschäfte mit Künstlicher Intelligenz profitiert. Erst im Oktober hatte das Börsenbarometer ein Rekordhoch erreicht.

    Damit fiel der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 am Ende um 0,55 Prozent auf 6.231,54 Punkte. Außerhalb des Euroraums gab der Schweizer Leitindex SMI um 0,37 Prozent auf 14.967,73 Punkte nach. Der britische FTSE 100 verlor 0,43 Prozent auf 10.782,66 Punkte./la/he





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    Verfasst von dpa-AFX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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