die erste Entwicklerplattform für das Zeitalter der fehlertoleranten Quantencomputer

Die Roadmap verbindet die Anwendungsentwicklung und -bereitstellung mit jeder Generation der Quantinuum-Hardware über „Apollo", den für 2029 geplanten universellen, fehlertoleranten Quantencomputer.

Nexus ist als erste Entwicklerplattform konzipiert, die automatisierte Fehlerkorrektur-Kodierung, die Ausführung auf Quantinuum-Hardware und die Orchestrierung hybrider Workflows integriert.

Nexus wird schrittweise die Komplexität der fehlertoleranten Anwendungsentwicklung bewältigen und Programme bereitstellen, die mit dem Fortschritt der Hardware skalierbar sind und an Leistungsfähigkeit gewinnen.

BROOMFIELD, Colorado, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum (NASDAQ: QNT), das führende Full-Stack-Quantencomputing-Unternehmen, hat heute eine neue Roadmap zur Weiterentwicklung von „Quantinuum Nexus", seiner Platform-as-a-Service, vorgestellt, mit dem Ziel, die erste Entwicklerplattform der Quantenbranche bereitzustellen, die für das fehlertolerante Zeitalter konzipiert ist. Die Roadmap führt mit jeder Hardware-Generation neue Funktionen ein – bis hin zu Apollo, dem ersten universellen, vollständig fehlertoleranten Quantencomputer des Unternehmens, der für 2029 geplant ist –, die die Erstellung, Bereitstellung und den Betrieb von Quantenanwendungen durch Kunden weiter vereinfachen und automatisieren.

Seit seiner Einführung 2024 hat sich Nexus von der Verwaltung cloudbasierter Quanten-Workflows hin zur durchgängigen Anwendungsentwicklung und -bereitstellung erweitert und vereint nun Programmierung, Validierung, Kompilierung und Ausführung in einer einzigen Umgebung. Nexus bietet verwalteten Zugriff auf die Software-Tools und Rechenressourcen, die Kunden für hybride Anwendungen und Workflows benötigen. Nexus bietet flexible Zugriffs- und Integrationsoptionen, sowohl in der Cloud als auch vor Ort.

Bis 2029 zielen aufeinanderfolgende Releases darauf ab, Fehlerkorrektur, Ressourcenmanagement, Orchestrierung und Bereitstellung schrittweise zu automatisieren und zu vereinfachen, sodass Entwickler auf logischer Ebene immer leistungsfähigere Anwendungen erstellen und integrieren können.

Durch die gemeinsame Entwicklung seiner Quantenhardware und -software trägt Quantinuum dazu bei, die Anwendungsleistung im gesamten System zu verbessern und Hardware-Fortschritte in Funktionen umzusetzen, die Kunden nutzen können. Nexus ist darauf ausgelegt, diese Funktionen an jede Hardware-Generation anzupassen, was Kunden einen einfacheren Entwicklungsweg und Quantinuum eine stärkere Plattform bietet, um die Akzeptanz bei den Nutzern zu gewinnen und auszubauen. Entwickler können bereits automatisch unterstützte Fehlerkorrekturtechniken auf Programme anwenden und diese auf Helios ausführen.