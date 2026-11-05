NVIDIA: KI-Sorgen schicken den Kurs auf Talfahrt

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei NVIDIA insgesamt ein Minus von -11,67 % zu verkraften.

Sorgen um die Zukunft des KI-Booms belasten nach den US-Zwischenwahlen die Technologiebranche und setzen auch NVIDIA unter Druck. Mit dem KI-Chipkonzern sacken Advanced Micro Devices, Qualcomm und Broadcom ab. Am stärksten trifft es Advanced Micro Devices mit einem Verlust von 15,41 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -13,84 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,09 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von NVIDIA einen Anstieg von +3,56 %.

Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



Der States 30 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -3,03 % geändert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -15,41 %. Intel notiert im Minus, mit -7,71 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -10,73 %. Broadcom verliert -8,79 %

Informationen zur NVIDIA Aktie

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,93 Bil.EUR € wert.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,84 % 1 Monat -20,09 % 3 Monate -11,67 % 1 Jahr -3,69 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 05.11.2026, 19:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der NVIDIA-Aktie von 215 auf 166 Euro seit Anfang Oktober und eine mögliche Bodenbildung. Bei einer EPS-Prognose von 10 US-Dollar wird ein KGV von knapp 19 als nicht mehr teuer eingeschätzt. Einige sehen Chancen für Aktienrückkäufe und erwarten langfristig steigende Kurse durch KI-Wachstum. Robotik wird als weiteres mögliches Wachstumsfeld diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 62,25 %. Über 5 Jahre lag sie bei 47,29 %, über 10 Jahre bei 60,34 %.

Microsoft verzichtet auf einen Milliardendeal mit Nscale, Meta warnt vor Hürden beim Bau in den USA, Wähler stimmen fast überall für Beschränkungen. Doch ausgerechnet die Tech-Riesen profitieren. Wie geht das? Der Widerstand gegen Rechenzentren …

Die USA dominieren KI-Chips, China die Robotik. Doch beim nächsten großen KI-Markt könnte Europa überraschend die Nase vorn haben. Siemens, Bosch und Schneider Electric investieren Milliarden in die Fabriken der Zukunft.

Nach den Zwischenwahlen in den USA sorgen am Donnerstag an den Weltbörsen die Sorgen um die Zukunft des KI-Booms in der Technologiebranche für heftige Verwerfungen. An der Nasdaq, wo schon am Vortag Chipwerte deutlich unter Druck geraten waren, zog …

Lohnt sich ein Investment in die NVIDIA Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der NVIDIA Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur NVIDIA Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.