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    NVIDIA: KI-Sorgen schicken den Kurs auf Talfahrt

    Besonders beachtet!

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    NVIDIA bricht um 9,39 % ein, während der Handelsumsatz bereits das 2,1-Fache des gesamten Vortags erreicht.

    Besonders beachtet! - NVIDIA: KI-Sorgen schicken den Kurs auf Talfahrt
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    Sorgen um die Zukunft des KI-Booms belasten nach den US-Zwischenwahlen die Technologiebranche und setzen auch NVIDIA unter Druck. Mit dem KI-Chipkonzern sacken Advanced Micro Devices, Qualcomm und Broadcom ab. Am stärksten trifft es Advanced Micro Devices mit einem Verlust von 15,41 %.

    Wie hat sich die NVIDIA-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei NVIDIA insgesamt ein Minus von -11,67 % zu verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -13,84 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,09 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von NVIDIA einen Anstieg von +3,56 %.

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    Der States 30 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -3,03 % geändert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -15,41 %. Intel notiert im Minus, mit -7,71 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -10,73 %. Broadcom verliert -8,79 %

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,93 Bil.EUR € wert.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,84 %
    1 Monat -20,09 %
    3 Monate -11,67 %
    1 Jahr -3,69 %
    Stand: 05.11.2026, 19:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der NVIDIA-Aktie von 215 auf 166 Euro seit Anfang Oktober und eine mögliche Bodenbildung. Bei einer EPS-Prognose von 10 US-Dollar wird ein KGV von knapp 19 als nicht mehr teuer eingeschätzt. Einige sehen Chancen für Aktienrückkäufe und erwarten langfristig steigende Kurse durch KI-Wachstum. Robotik wird als weiteres mögliches Wachstumsfeld diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 62,25 %. Über 5 Jahre lag sie bei 47,29 %, über 10 Jahre bei 60,34 %.

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    Lohnt sich ein Investment in die NVIDIA Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der NVIDIA Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur NVIDIA Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    NVIDIA

    -9,03 %
    -14,86 %
    -22,24 %
    -13,18 %
    -5,54 %
    +288,86 %
    +535,28 %
    +10.482,42 %
    +1.158.185,71 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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