Nemetschek: Verdoppelter Handelsumsatz begleitet den Kurseinbruch

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Nemetschek in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +17,27 % bestehen.

Der Handelsumsatz bei Nemetschek erreicht bereits das Doppelte des gesamten Vortagsumsatzes. Der Kursrutsch fällt in ein Börsenumfeld, in dem besonders Technologieaktien unter Druck geraten. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um -4,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Nemetschek auf -27,38 %.

Informationen zur Nemetschek Aktie

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,84 Mrd. € wert.

Rote Vorzeichen prägen die Börsen: Besonders Technologieaktien geraten unter Druck. Während Rheinmetall kräftig verliert, setzen HelloFresh und AppLovin starke Gegenakzente.

Top- und Flop-Aktien am 05.11.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Nemetschek?

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,48 %. Trimble notiert im Minus, mit -1,61 %.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,70 % 1 Monat +10,14 % 3 Monate +17,27 % 1 Jahr -33,43 %

Stand: 05.11.2026, 19:07 Uhr

Die Aktie von Nemetschek erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -1,12 %. Über 5 Jahre lag sie bei -9,23 %, über 10 Jahre bei 14,19 %.

Nemetschek Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.