Secunet Security Networks sackt bei Verlusten im IT-Sicherheitssektor ab

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Secunet Security Networks-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +22,54 % zu Buche.

Im IT-Sicherheitssektor geben neben Secunet Security Networks auch Palo Alto Networks, Cisco Systems und Fortinet nach. Der Handelsumsatz bei Secunet erreicht bereits das 3,3-Fache des gesamten Vortags. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um -9,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,82 %. Im Jahr 2026 gab es für Secunet Security Networks bisher ein Plus von +20,82 %.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Secunet Security Networks?

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,28 %. Thales notiert im Minus, mit -2,81 %. Fortinet notiert im Minus, mit -4,70 %. Palo Alto Networks verliert -8,66 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,47 Mrd. € wert.

Die Aktie von Secunet Security Networks erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 19,45 %. Über 5 Jahre lag sie bei -16,95 %, über 10 Jahre bei 20,54 %.

Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,68 % 1 Monat -7,82 % 3 Monate +22,54 % 1 Jahr +14,52 %

Secunet Security Networks Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 05.11.2026, 19:08 Uhr

Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.