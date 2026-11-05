Mit anderen Solarwerten gerät SMA Solar Technology deutlich unter Druck

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SMA Solar Technology Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -8,98 % hinnehmen.

Auch andere Solarwerte brechen ein, allen voran SolarEdge. Enphase Energy und Schneider Electric verlieren ebenfalls an Wert. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch bei SMA Solar Technology ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +1,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,30 %. Im Jahr 2026 gab es für SMA Solar Technology bisher ein Plus von +48,08 %.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,20 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -4,21 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -11,11 %. SolarEdge verliert -15,67 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,72 Mrd. € wert.

Die Aktie von SMA Solar Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 0,37 %. Über 5 Jahre lag sie bei 6,07 %, über 10 Jahre bei 9,24 %.

Top- und Flop-Aktien am 05.11.2026 im TecDAX.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,91 % 1 Monat -17,30 % 3 Monate -8,98 % 1 Jahr +93,82 %

Lohnt sich ein Investment in die SMA Solar Technology Aktie?

Stand: 05.11.2026, 19:08 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der SMA Solar Technology Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SMA Solar Technology Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.