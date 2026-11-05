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    SCHOTT Pharma verliert auf Wochensicht 14,51 % - RBC stuft ab

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    SCHOTT Pharma bricht um 8,32 % ein und verzeichnet bereits den fünften Verlusttag in Folge.

    Besonders beachtet! - SCHOTT Pharma verliert auf Wochensicht 14,51 % - RBC stuft ab
    Foto: SCHOTT Pharma - SCHOTT Pharma

    Die kanadische Bank RBC stuft SCHOTT Pharma nach dem guten Kurslauf von „Outperform“ auf „Sector Perform“ ab. Analyst Charles Weston sieht die Neubewertung als weitgehend abgeschlossen an, hebt das Kursziel aber von 21 auf 25 Euro an. Die Abstufung belastet die Aktie bei regem Handel: Der Umsatz erreicht bereits das 3,8-Fache des gesamten Vortags.

    SCHOTT Pharma Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 05.11.2026

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei SCHOTT Pharma abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -5,08 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SCHOTT Pharma Aktie damit um -14,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,07 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SCHOTT Pharma eine positive Entwicklung von +43,14 % erlebt.

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    SCHOTT Pharma Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,51 %
    1 Monat -12,07 %
    3 Monate -5,08 %
    1 Jahr +13,40 %
    Stand: 05.11.2026, 19:08 Uhr

    RBC senkt Schott Pharma nach gutem Lauf auf 'Sector Perform'


    Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schott Pharma von 21 auf 25 Euro angehoben, die Aktien nach ihrem guten Lauf aber von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die Neubewertung sei weitgehend abgeschlossen, schrieb Charles Weston in …

    RBC stuft Schott Pharma auf 'Neutral'


    Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schott Pharma von 21 auf 25 Euro angehoben, die Aktien nach ihrem guten Lauf aber von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die Neubewertung sei weitgehend abgeschlossen, schrieb Charles Weston in …

    Die Aktie von SCHOTT Pharma erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -6,73 %.

    Informationen zur SCHOTT Pharma Aktie

    SCHOTT Pharma ist ein führender Anbieter von Primärverpackungen für die Pharmaindustrie, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Glas- und Polymerverpackungen. Konkurrenten sind Gerresheimer und West Pharmaceutical. Unterscheidet sich durch fortschrittliche Technologien und nachhaltige Produktion.

    Es gibt 151 Mio. SCHOTT Pharma Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,25 Mrd. € wert.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SCHOTT Pharma Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SCHOTT Pharma Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    SCHOTT Pharma

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    -12,07 %
    -5,08 %
    +13,40 %
    -24,61 %
    -20,91 %
    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5
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