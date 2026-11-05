Neues 52-Wochen-Tief: D-Wave Quantum bricht ein

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten D-Wave Quantum Aktionäre einen Verlust von -58,55 % hinnehmen.

Ein neues 52-Wochen-Tief verschärft das schwache Kursbild bei D-Wave Quantum. Zwischenzeitlich büßt die Aktie sogar 18,28 % ein. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch ist nicht erkennbar.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die D-Wave Quantum Aktie damit um -24,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -44,70 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in D-Wave Quantum eine negative Entwicklung von -65,52 % erlebt.

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Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

Es gibt 376 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,97 Mrd. € wert.

Die Aktie von D-Wave Quantum erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 132,23 %.

D-Wave Quantum Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -24,29 % 1 Monat -44,70 % 3 Monate -58,55 % 1 Jahr -69,79 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur D-Wave Quantum Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 05.11.2026, 19:09 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursrückgang der D-Wave-Quantum-Aktie und den Fall unter 10 Euro. Diskutiert werden weitere Verlustrisiken, mögliche Kaufgelegenheiten und der Einfluss von Leerverkäufern. Die Schwäche wird mit dem breiten Tech-Ausverkauf in Verbindung gebracht. Zudem stehen die hohe Volatilität als Tradingchance und ausgelöste Stop-Loss-Marken bei Long-Derivaten im Fokus.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber D-Wave Quantum eingestellt.

D-Wave Quantum Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der D-Wave Quantum Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur D-Wave Quantum Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.