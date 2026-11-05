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    Micron Technology büßt auf Monatssicht mehr als ein Drittel ein

    Das bewegt die Anleger

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    Micron Technology bricht um 14,84 % ein, nachdem der Verlust zwischenzeitlich bereits 17,45 % erreicht hat.

    Das bewegt die Anleger - Micron Technology büßt auf Monatssicht mehr als ein Drittel ein
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Die Furcht vor einer stärkeren KI-Regulierung belastet Technologiewerte und setzt auch Micron Technology unter Druck. Im Halbleitersektor fallen zugleich Samsung Electronics, Intel und Western Digital, wobei Western Digital mit 16,65 % am stärksten nachgibt. Bei Micron begleitet reger Handel den Kursrutsch: Der Umsatz erreicht bereits das 1,7-Fache des gesamten Vortags.

    Micron Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.11.2026

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Micron Technology Verluste von -21,96 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Micron Technology Aktie damit um -28,35 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,36 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Micron Technology eine positive Entwicklung von +145,04 % erlebt.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,57 %. Western Digital notiert im Minus, mit -16,65 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -12,07 %.

    Die Aktie von Micron Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 122,59 %. Über 5 Jahre lag sie bei 63,98 %, über 10 Jahre bei 47,02 %.

    Informationen zur Micron Technology Aktie

    Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

    Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 683,61 Mrd. € wert.

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    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns starken Kursrückgang und mögliche Nachkäufe. Als Belastungen werden politische Risiken für KI-Rechenzentren und der Streit um ein Ausbauprojekt diskutiert. Dem stehen Erwartungen an hohe Speichernachfrage durch KI, eine günstige Bewertung und mögliche Aktienrückkäufe ab Dezember gegenüber. Umstritten bleibt, ob ein neuer Speicherzyklus oder dauerhaftes Wachstum vorliegt; weitere Kursverluste werden nicht ausgeschlossen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Zur Micron Technology Diskussion

    Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -28,35 %
    1 Monat -36,36 %
    3 Monate -21,96 %
    1 Jahr +220,73 %
    Stand: 05.11.2026, 19:10 Uhr

    Micron Technology Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Micron Technology Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Micron Technology Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Micron Technology

    -14,64 %
    -28,35 %
    -36,36 %
    -21,96 %
    +220,73 %
    +802,47 %
    +882,05 %
    +3.945,70 %
    +3.888,52 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020
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    Verfasst von Markt Bote
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