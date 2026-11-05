Advanced Micro Devices sackt binnen eines Monats um 34,43 % ab

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Advanced Micro Devices Verluste von -11,79 % hinnehmen.

Der Chipsektor gerät auf breiter Front unter Druck: Neben Advanced Micro Devices verlieren auch Intel, NVIDIA, Qualcomm und Broadcom deutlich. Bei AMD summiert sich das Minus binnen einer Woche auf 26,33 %, über einen Monat sind es 34,43 %.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -26,33 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,43 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +102,27 % gewonnen.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Advanced Micro Devices?

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,57 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -8,74 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -10,01 %. Broadcom verliert -8,43 %

Die Aktie von Advanced Micro Devices erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 61,11 %. Über 5 Jahre lag sie bei 29,64 %, über 10 Jahre bei 52,95 %.

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Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

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Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -26,33 % 1 Monat -34,43 % 3 Monate -11,79 % 1 Jahr +77,17 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Stand: 05.11.2026, 19:11 Uhr

Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 603,85 Mrd. € wert.

Advanced Micro Devices Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.