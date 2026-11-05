🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    Advanced Micro Devices sackt binnen eines Monats um 34,43 % ab

    Gegenwind

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Advanced Micro Devices bricht heute um 15,15 % ein, nachdem der Verlust zwischenzeitlich sogar 17,30 % erreicht hat.

    Gegenwind - Advanced Micro Devices sackt binnen eines Monats um 34,43 % ab
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Der Chipsektor gerät auf breiter Front unter Druck: Neben Advanced Micro Devices verlieren auch Intel, NVIDIA, Qualcomm und Broadcom deutlich. Bei AMD summiert sich das Minus binnen einer Woche auf 26,33 %, über einen Monat sind es 34,43 %.

    Advanced Micro Devices Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 05.11.2026

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Advanced Micro Devices Verluste von -11,79 % hinnehmen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AMD Advanced Micro Devices!
    Long
    392,78€
    Basispreis
    2,35
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    459,74€
    Basispreis
    4,50
    Ask
    × 8,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -26,33 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,43 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +102,27 % gewonnen.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Advanced Micro Devices?

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,57 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -8,74 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -10,01 %. Broadcom verliert -8,43 %

    Die Aktie von Advanced Micro Devices erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 61,11 %. Über 5 Jahre lag sie bei 29,64 %, über 10 Jahre bei 52,95 %.

    Europa kann die USA und China bei KI durchaus schlagen


    Die USA dominieren KI-Chips, China die Robotik. Doch beim nächsten großen KI-Markt könnte Europa überraschend die Nase vorn haben. Siemens, Bosch und Schneider Electric investieren Milliarden in die Fabriken der Zukunft.

    Börsenstart USA - 05.11. - US Tech 100 schwach -3,38 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Oak Ridge National Laboratory, IBM, and AMD Launch New Co-Design Platform for Quantum Error Correction


    New initiative combines U.S. leadership in quantum and high-performance computing to align with the Department of Energy's Quantum Genesis Mission to accelerate a path toward a scientifically relevant quantum computer by 2028POUGHKEEPSIE, N.Y., Nov. …

    Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -26,33 %
    1 Monat -34,43 %
    3 Monate -11,79 %
    1 Jahr +77,17 %
    Stand: 05.11.2026, 19:11 Uhr

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 603,85 Mrd. € wert.

    Advanced Micro Devices Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Advanced Micro Devices

    -15,53 %
    -26,33 %
    -34,43 %
    -11,79 %
    +77,17 %
    +254,47 %
    +209,78 %
    +6.035,39 %
    +11.979,22 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186
    Advanced Micro Devices direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gegenwind Advanced Micro Devices sackt binnen eines Monats um 34,43 % ab Advanced Micro Devices bricht heute um 15,15 % ein, nachdem der Verlust zwischenzeitlich sogar 17,30 % erreicht hat.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     