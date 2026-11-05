🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNebius Group Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Nebius Group Registered (A)

    Nebius Group Registered (A): Stürzt im Tech-Ausverkauf ab

    Im Blickpunkt

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nebius Group Registered (A) verliert 16,37 % bei einem Handelsumsatz, der bereits das 1,9-Fache des gesamten Vortags erreicht.

    Im Blickpunkt - Nebius Group Registered (A): Stürzt im Tech-Ausverkauf ab
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Der breite Ausverkauf von Technologiewerten setzt auch den Cloud- und KI-Infrastrukturanbieter Nebius unter Druck. Während der Nasdaq in die Korrektur rutscht und Chipwerte deutlich nachgeben, beträgt der Kursverlust der Nebius-Aktie zwischenzeitlich sogar 19,83 %.

    Wie hat sich die Nebius Group Registered (A)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Nebius Group Registered (A), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -47,07 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um -31,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -52,33 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Nebius Group Registered (A) eine positive Entwicklung von +44,55 % erlebt.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

    Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

    Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,27 Mrd. € wert.

    Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -31,50 %
    1 Monat -52,33 %
    3 Monate -47,07 %
    1 Jahr +8,04 %
    Stand: 05.11.2026, 19:11 Uhr

    Die Aktie von Nebius Group Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 94,07 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,97 %, über 10 Jahre bei 22,22 %.

    Tech-Crash ist da: Qualcomm, SKHynix, Sandisk und Nvidia brechen ein


    Einen Tag nach der Wahl-Rallye kippt die Stimmung! Die Wall Street flieht aus Technologiewerten: Der Nasdaq rutscht in die Korrektur, Chipriesen wie Nvidia und Broadcom brechen ein. Die Hintergründe.

    Börsenstart USA - 05.11. - US Tech 100 schwach -3,38 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang bei Nebius und den Ausverkauf im KI-Sektor. Nachkäufen bei 123 USD stehen Sorgen vor einer KI-Blase, hoher Verschuldung und einer möglichen Kapitalerhöhung gegenüber. Diskutiert werden zudem Klage- und Verzögerungsrisiken beim Rechenzentrumsprojekt in Missouri. Als Chancen gelten bestehende Rechenzentren, operatives Wachstum und mögliche Übernahmen durch Hyperscaler.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Zur Nebius Group Registered (A) Diskussion

    Nebius Group Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nebius Group Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nebius Group Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Nebius Group Registered (A)

    -16,42 %
    -31,50 %
    -52,33 %
    -47,07 %
    +8,04 %
    +563,29 %
    +44,27 %
    +522,25 %
    +323,86 %
    ISIN:NL0009805522WKN:A1JGSL
    Nebius Group Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Im Blickpunkt Nebius Group Registered (A): Stürzt im Tech-Ausverkauf ab Nebius Group Registered (A) verliert 16,37 % bei einem Handelsumsatz, der bereits das 1,9-Fache des gesamten Vortags erreicht.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     