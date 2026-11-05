Nebius Group Registered (A): Stürzt im Tech-Ausverkauf ab

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Nebius Group Registered (A), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -47,07 % Verlust nach sich zog.

Der breite Ausverkauf von Technologiewerten setzt auch den Cloud- und KI-Infrastrukturanbieter Nebius unter Druck. Während der Nasdaq in die Korrektur rutscht und Chipwerte deutlich nachgeben, beträgt der Kursverlust der Nebius-Aktie zwischenzeitlich sogar 19,83 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um -31,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -52,33 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Nebius Group Registered (A) eine positive Entwicklung von +44,55 % erlebt.

Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,27 Mrd. € wert.

Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -31,50 % 1 Monat -52,33 % 3 Monate -47,07 % 1 Jahr +8,04 %

Stand: 05.11.2026, 19:11 Uhr

Die Aktie von Nebius Group Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 94,07 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,97 %, über 10 Jahre bei 22,22 %.

Einen Tag nach der Wahl-Rallye kippt die Stimmung! Die Wall Street flieht aus Technologiewerten: Der Nasdaq rutscht in die Korrektur, Chipriesen wie Nvidia und Broadcom brechen ein. Die Hintergründe.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang bei Nebius und den Ausverkauf im KI-Sektor. Nachkäufen bei 123 USD stehen Sorgen vor einer KI-Blase, hoher Verschuldung und einer möglichen Kapitalerhöhung gegenüber. Diskutiert werden zudem Klage- und Verzögerungsrisiken beim Rechenzentrumsprojekt in Missouri. Als Chancen gelten bestehende Rechenzentren, operatives Wachstum und mögliche Übernahmen durch Hyperscaler.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

Nebius Group Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nebius Group Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nebius Group Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.