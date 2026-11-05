🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    BASF erreicht 52-Wochen-Hoch - seit Jahresbeginn 25,86 % im Plus

    Spotlight

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    BASF legt heute um 3,23 % zu und baut den Kursgewinn auf Monatssicht auf 13,94 % aus.

    Spotlight - BASF erreicht 52-Wochen-Hoch - seit Jahresbeginn 25,86 % im Plus
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Ein neues 52-Wochen-Hoch prägt den Handel bei BASF. Zugleich erreicht der Handelsumsatz bereits das 2,4-Fache des gesamten Vortags. Evonik-Interimschef Claus Rettig bekräftigt unterdessen die Ablehnung des BASF-Übernahmeangebots; ein eindeutiger Auslöser für den Kursanstieg ist nicht erkennbar.

    BASF Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 05.11.2026

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die BASF Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +10,79 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BASF SE!
    Long
    52,43€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 14,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    59,52€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 14,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Allein seit letzter Woche ist die BASF Aktie damit um +6,17 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,94 %. Im Jahr 2026 gab es für BASF bisher ein Plus von +25,86 %.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Solvay, Arkema und Co.

    Solvay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,33 %. Arkema notiert im Plus, mit +1,12 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -0,84 %. Covestro verliert -0,17 % Dow notiert im Minus, mit -0,76 %.

    Informationen zur BASF Aktie

    BASF ist ein globaler Chemiekonzern mit Fokus auf Chemikalien, Materialien, Industriekundenlösungen, Oberflächen-, Agrar- und Nutrition-&-Care-Produkte. Starke Position in Basis- und Spezialchemie, Agrochemie und Batteriematerialien. Wichtige Konkurrenten: Dow, DuPont, Bayer, Evonik, Sabic. USP: integrierte Verbundstandorte, breite Wertschöpfungskette, starke F&E-Pipeline.

    Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,97 Mrd. € wert.

    Die größten Gewinner und Verlierer im Eurozone 50 am 05.11.2026


    Top- und Flop-Aktien am 05.11.2026 im Eurozone 50.

    Extreme Ausschläge im DAX: Gewinner und Verlierer am 05.11.2026


    Top- und Flop-Aktien am 05.11.2026 im DAX.

    Evonik-Interimschef bekräftigt Ablehnung von BASF-Angebot


    Der Chemiekonzern Evonik lehnt das Übernahmeangebot von BASF ab. Das bekräftigte der Interims-Vorstandsvorsitzende Claus Rettig im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ("FAZ"/Freitag). "Wer sagt denn, dass Größe allein besser ist? …

    Die Aktie von BASF erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,34 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,63 %, über 10 Jahre bei -3,61 %.

    BASF Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,17 %
    1 Monat +13,94 %
    3 Monate +10,79 %
    1 Jahr +34,15 %
    Stand: 05.11.2026, 19:12 Uhr

    Lohnt sich ein Investment in die BASF Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die BASF Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur BASF Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    BASF

    +3,21 %
    +5,87 %
    +13,62 %
    +10,47 %
    +33,76 %
    +26,92 %
    -9,47 %
    -28,35 %
    +10.464,15 %
    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11
    BASF direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Spotlight BASF erreicht 52-Wochen-Hoch - seit Jahresbeginn 25,86 % im Plus BASF legt heute um 3,23 % zu und baut den Kursgewinn auf Monatssicht auf 13,94 % aus.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     