BASF erreicht 52-Wochen-Hoch - seit Jahresbeginn 25,86 % im Plus

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die BASF Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +10,79 %.

Ein neues 52-Wochen-Hoch prägt den Handel bei BASF. Zugleich erreicht der Handelsumsatz bereits das 2,4-Fache des gesamten Vortags. Evonik-Interimschef Claus Rettig bekräftigt unterdessen die Ablehnung des BASF-Übernahmeangebots; ein eindeutiger Auslöser für den Kursanstieg ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die BASF Aktie damit um +6,17 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,94 %. Im Jahr 2026 gab es für BASF bisher ein Plus von +25,86 %.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Solvay, Arkema und Co.

Solvay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,33 %. Arkema notiert im Plus, mit +1,12 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -0,84 %. Covestro verliert -0,17 % Dow notiert im Minus, mit -0,76 %.

Informationen zur BASF Aktie

BASF ist ein globaler Chemiekonzern mit Fokus auf Chemikalien, Materialien, Industriekundenlösungen, Oberflächen-, Agrar- und Nutrition-&-Care-Produkte. Starke Position in Basis- und Spezialchemie, Agrochemie und Batteriematerialien. Wichtige Konkurrenten: Dow, DuPont, Bayer, Evonik, Sabic. USP: integrierte Verbundstandorte, breite Wertschöpfungskette, starke F&E-Pipeline.

Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,97 Mrd. € wert.

Top- und Flop-Aktien am 05.11.2026 im Eurozone 50.

Top- und Flop-Aktien am 05.11.2026 im DAX.

Der Chemiekonzern Evonik lehnt das Übernahmeangebot von BASF ab. Das bekräftigte der Interims-Vorstandsvorsitzende Claus Rettig im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ("FAZ"/Freitag). "Wer sagt denn, dass Größe allein besser ist? …

Die Aktie von BASF erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,34 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,63 %, über 10 Jahre bei -3,61 %.

BASF Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,17 % 1 Monat +13,94 % 3 Monate +10,79 % 1 Jahr +34,15 %

Lohnt sich ein Investment in die BASF Aktie?

Stand: 05.11.2026, 19:12 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die BASF Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur BASF Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.