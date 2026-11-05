Vom Tagesplus ins Minus: 3D Systems gerät massiv unter Druck

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten 3D Systems Aktionäre einen Verlust von -47,73 % hinnehmen.

Nach einem zwischenzeitlichen Plus von 2,74 % dreht die Aktie von 3D Systems deutlich ins Minus. Der Handel fällt rege aus: Der Umsatz erreicht bereits das 2,2-Fache des gesamten Vortags. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser liegen zunächst nicht vor.

Auf Wochensicht hat die 3D Systems Aktie damit -41,12 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -53,59 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in 3D Systems eine positive Entwicklung von +2,32 % erlebt.

3D Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -41,12 % 1 Monat -53,59 % 3 Monate -47,73 % 1 Jahr -29,29 %

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Stand: 05.11.2026, 19:12 Uhr

HP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,51 %.

Informationen zur 3D Systems Aktie

3D Systems ist ein Pionier im 3D-Druck, bietet industrielle 3D-Drucker, Materialien, Software und On-Demand-Fertigung für Medizin, Luftfahrt, Industrie. Marktstellung: wichtiger, aber nicht führender Player in einem fragmentierten Markt. Hauptkonkurrenten: Stratasys, EOS, HP, Desktop Metal. USP: breites Technologie-Portfolio, starke Medizinsparte, langjährige Patentbasis.

Es gibt 166 Mio. 3D Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 259,36 Mio. € wert.

Die Aktie von 3D Systems erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -26,32 %. Über 5 Jahre lag sie bei -43,81 %, über 10 Jahre bei -18,65 %.

3D Systems Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der 3D Systems Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur 3D Systems Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.