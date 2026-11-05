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    Intel: Branchenweiter Kursrutsch erfasst den Chipkonzern

    Aktie im Rampenlicht

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    Intel sackt um 7,24 % ab, nachdem der Verlust zwischenzeitlich sogar 10,11 % beträgt.

    Aktie im Rampenlicht - Intel: Branchenweiter Kursrutsch erfasst den Chipkonzern
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Die Halbleiterbranche gerät auf breiter Front unter Druck: Neben Intel verlieren auch Advanced Micro Devices, NVIDIA, Qualcomm und Taiwan Semiconductor Manufacturing deutlich. Am stärksten trifft es Advanced Micro Devices mit einem Abschlag von 15,22 %. Der Einstieg von Intel-Chef Lip-Bu Tan mit fast zehn Millionen US-Dollar aus eigener Tasche bietet der Intel-Aktie keinen Halt.

    Intel Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.11.2026

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Intel mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -44,75 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um -41,78 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -53,86 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Intel eine positive Entwicklung von +52,44 % erlebt.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Intel

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -15,22 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -8,72 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -10,01 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -8,93 %

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    Die Aktie von Intel erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 13,61 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,36 %, über 10 Jahre bei 5,19 %.

    Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -41,78 %
    1 Monat -53,86 %
    3 Monate -44,75 %
    1 Jahr +51,02 %
    Stand: 05.11.2026, 19:13 Uhr

    Informationen zur Intel Aktie

    Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 254,64 Mrd. € wert.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Intels Kursrückgang nach der Rally und die Suche nach einem Boden. Ein RSI um 20 nährt Hoffnungen auf eine Gegenbewegung; diskutiert werden Put-Positionen bei 50 US-Dollar. Zugleich werden fehlendes Wachstum, Spartenverkäufe, eine schwache KI-Position und hohe Speicherpreise als Belastung der PC-Nachfrage angeführt. Der gemeldete Aktienkauf des Konzernchefs über 9,7 Mio. US-Dollar habe bislang keinen Kursimpuls gebracht.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.

    Zur Intel Diskussion

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    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Intel

    -7,09 %
    -41,78 %
    -53,86 %
    -44,75 %
    +51,02 %
    +36,58 %
    +11,25 %
    +58,09 %
    +2.341,74 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681
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