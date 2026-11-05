Fünfter Verlusttag: Lumentum Holdings bricht ein

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Lumentum Holdings Aktionäre einen Verlust von -37,61 % hinnehmen.

Mit dem fünften Verlusttag in Folge setzt sich die Talfahrt bei Lumentum Holdings fort. Auch die Wettbewerber Cisco Systems und Broadcom geraten deutlich unter Druck. Ein unternehmensspezifischer Auslöser für den Kursrutsch ist zunächst nicht erkennbar.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -45,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -51,95 %. Im Jahr 2026 gab es für Lumentum Holdings bisher ein Plus von +49,52 %.

Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -45,13 % 1 Monat -51,95 % 3 Monate -37,61 % 1 Jahr +162,75 %

Stand: 05.11.2026, 19:14 Uhr

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

Es gibt 91 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,50 Mrd. € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,92 %. Broadcom notiert im Minus, mit -8,22 %.

Die Aktie von Lumentum Holdings erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 140,67 %. Über 5 Jahre lag sie bei 47,45 %, über 10 Jahre bei 32,90 %.

Lumentum Holdings Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Lumentum Holdings Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Lumentum Holdings Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.