Marvell Technology bricht auf Monatssicht um 50,51 % ein

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Marvell Technology mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -37,66 % hinnehmen.

Innerhalb eines Monats verliert Marvell Technology mit einem Minus von 50,51 % mehr als die Hälfte ihres Börsenwerts. Allein auf Wochensicht bricht die Aktie um 41,70 % ein. Ein konkreter Auslöser für den heutigen Kursrutsch ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um -41,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -50,51 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +66,07 % gewonnen.

Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -41,70 % 1 Monat -50,51 % 3 Monate -37,66 % 1 Jahr +60,58 %

Stand: 05.11.2026, 19:14 Uhr

Die Aktie von Marvell Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 36,69 %. Über 5 Jahre lag sie bei 14,27 %, über 10 Jahre bei 26,41 %.

Qualcomm landet seinen bisher größten 5G-Auftrag! Elon Musks SpaceX will mit Starlink Mobile die US-Mobilfunkbranche aufmischen. Zehntausende Funkstandorte sind geplant. Für Qualcomm eröffnet sich ein riesiger Markt. Qualcomm hat einen …

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Es gibt 877 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 107,13 Mrd. € wert.

Lohnt sich ein Investment in die Marvell Technology Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Marvell Technology Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Marvell Technology Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.