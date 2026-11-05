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    Marvell Technology bricht auf Monatssicht um 50,51 % ein

    Besonders beachtet!

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    Marvell Technology sackt im Tageshandel um 13,60 % ab und setzt damit den Kursrutsch fort.

    Besonders beachtet! - Marvell Technology bricht auf Monatssicht um 50,51 % ein
    Foto: gguy - stock.adobe.com

    Innerhalb eines Monats verliert Marvell Technology mit einem Minus von 50,51 % mehr als die Hälfte ihres Börsenwerts. Allein auf Wochensicht bricht die Aktie um 41,70 % ein. Ein konkreter Auslöser für den heutigen Kursrutsch ist nicht erkennbar.

    Wie hat sich die Marvell Technology-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Marvell Technology mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -37,66 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um -41,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -50,51 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +66,07 % gewonnen.

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    Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -41,70 %
    1 Monat -50,51 %
    3 Monate -37,66 %
    1 Jahr +60,58 %
    Stand: 05.11.2026, 19:14 Uhr

    Die Aktie von Marvell Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 36,69 %. Über 5 Jahre lag sie bei 14,27 %, über 10 Jahre bei 26,41 %.

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    Informationen zur Marvell Technology Aktie

    Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

    Es gibt 877 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 107,13 Mrd. € wert.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Marvell Technology Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Marvell Technology Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Marvell Technology

    -13,40 %
    -41,70 %
    -50,51 %
    -37,66 %
    +60,58 %
    +153,33 %
    +95,00 %
    +945,23 %
    +1.158,44 %
    ISIN:US5738741041WKN:A3CNLD
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