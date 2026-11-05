Rocket Lab Corporation sackt bei auffällig hohem Umsatz ab

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Rocket Lab Corporation Aktionäre einen Verlust von -39,91 % hinnehmen.

Der Handelsumsatz bei Rocket Lab Corporation erreicht bereits das 2,1-Fache des gesamten Vortags, während der Kurs deutlich abrutscht. Unternehmensnachrichten, die den Rückgang erklären, liegen zunächst nicht vor.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rocket Lab Corporation Aktie damit um -21,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -39,91 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Rocket Lab Corporation einen Rückgang von -34,63 %.

Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

Es gibt 598 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,09 Mrd. € wert.

Rocket Lab Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -21,94 % 1 Monat -39,91 % 3 Monate -39,91 % 1 Jahr -16,94 %

Rocket Lab Corporation Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 05.11.2026, 19:15 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Rocket Lab Corporation Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Rocket Lab Corporation Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.