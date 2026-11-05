DZ BANK stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Telekom nach einem soliden Neunmonatsbericht und einem leicht angehobenen Ausblick von 35 auf 33 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Karsten Oblinger erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zwar marginal seine Schätzungen. Den dennoch gesenkten fairen Wert begründete er in seinem Modell mit einer niedrigeren Bewertung der Tochter T-Mobile US./rob/tih/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 26,34EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 19:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Karsten Oblinger
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Karsten Oblinger
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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