DZ BANK stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Telekom nach einem soliden Neunmonatsbericht und einem leicht angehobenen Ausblick von 35 auf 33 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Karsten Oblinger erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zwar marginal seine Schätzungen. Den dennoch gesenkten fairen Wert begründete er in seinem Modell mit einer niedrigeren Bewertung der Tochter T-Mobile US./rob/tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 26,34EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 19:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 27,46 € , was eine Steigerung von +4,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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