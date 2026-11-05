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    Arm Holdings büßt in einem Monat fast die Hälfte ihres Werts ein

    Aktie im Fokus

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    Arm Holdings bricht um 12,06 % ein, während der Handelsumsatz bereits das 1,6-Fache des gesamten Vortags erreicht.

    Aktie im Fokus - Arm Holdings büßt in einem Monat fast die Hälfte ihres Werts ein
    Foto: Arm Limited

    Die Furcht vor einer stärkeren KI-Regulierung löst am Donnerstag einen Ausverkauf bei US-Technologiewerten aus. In diesem Umfeld setzt Arm Holdings den Kursrutsch fort: Auf Monatssicht verliert die Aktie inzwischen 45,70 %.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Arm Holdings Aktie am 05.11.2026

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Arm Holdings Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -38,49 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arm Holdings Aktie damit um -26,81 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -45,70 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Arm Holdings eine positive Entwicklung von +59,49 % erlebt.

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    Informationen zur Arm Holdings Aktie

    Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 159,99 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Arm Holdings erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 51,16 %.

    Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -26,81 %
    1 Monat -45,70 %
    3 Monate -38,49 %
    1 Jahr +8,67 %
    Stand: 05.11.2026, 19:15 Uhr

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    Lohnt sich ein Investment in die Arm Holdings Aktie?


    Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Arm Holdings

    -12,30 %
    -26,81 %
    -45,70 %
    -38,49 %
    +8,67 %
    +200,20 %
    +149,67 %
    ISIN:US0420682058WKN:A3EUCD
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