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    Sorge vor schärferer Regulierung: Tesla stürzt ab

    Gegenwind

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    Tesla verliert 11,57 % und verzeichnet damit den dritten Verlusttag in Folge.

    Gegenwind - Sorge vor schärferer Regulierung: Tesla stürzt ab
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Die Furcht vor einer schärferen Regulierung treibt Anleger aus Aktien des Firmenimperiums von Elon Musk und setzt Tesla unter Druck. Ein einheitlicher Abwärtstrend in der Autobranche zeigt sich nicht: Während auch Ford und NIO nachgeben, legen Toyota und Volkswagen zu.

    Wie hat sich die Tesla-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Tesla nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +7,09 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,42 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,28 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -21,72 % verloren.

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Tesla?

    Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,59 %. Toyota notiert im Plus, mit +9,12 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +0,36 %. NIO verliert -5,11 %

    Informationen zur Tesla Aktie

    Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

    Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Bil. € wert.

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    Der Bundestag hat einer Verlängerung von Sonderrechten für Elektroautos zugestimmt. Kommunen können entsprechende Maßnahmen für eine Bevorrechtigung von E-Fahrzeugen im Straßenverkehr ermöglichen. Entsprechende Regelungen im Elektromobilitätsgesetz, …

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    In Baruth/Mark südlich von Berlin hat die Rodung für ein geplantes Dosenwerk von Red Bull begonnen. Auf dem Gelände sollen 17 Hektar Kiefernwald weichen. Die Getränkehersteller Rauch und Red Bull wollen ihren Produktionscampus erweitern. …

    Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,42 %
    1 Monat -8,28 %
    3 Monate +7,09 %
    1 Jahr -21,92 %
    Stand: 05.11.2026, 19:15 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursverluste der Tesla-Aktie und Erwartungen weiterer Rückgänge bis auf 300 US-Dollar noch im laufenden Monat. Kritisiert wird eine Bewertung mit einem KGV von rund 400 bei stagnierendem Autogeschäft. Als Belastungen diskutieren Teilnehmer politische Risiken nach den US-Zwischenwahlen sowie nachlassende Übernahmefantasie bei fallendem SpaceX-Kurs. Auch Subventionen, CO₂-Gutschriften und Zölle werden thematisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Zur Tesla Diskussion

    Die Aktie von Tesla erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 18,85 %. Über 5 Jahre lag sie bei -0,43 %, über 10 Jahre bei 6,99 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Tesla Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Tesla Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Tesla

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    -14,14 %
    +75,50 %
    +28.868,48 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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