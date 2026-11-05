Sorge vor schärferer Regulierung: Tesla stürzt ab

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Tesla nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +7,09 %.

Die Furcht vor einer schärferen Regulierung treibt Anleger aus Aktien des Firmenimperiums von Elon Musk und setzt Tesla unter Druck. Ein einheitlicher Abwärtstrend in der Autobranche zeigt sich nicht: Während auch Ford und NIO nachgeben, legen Toyota und Volkswagen zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,42 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,28 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -21,72 % verloren.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Tesla?

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,59 %. Toyota notiert im Plus, mit +9,12 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +0,36 %. NIO verliert -5,11 %

Informationen zur Tesla Aktie

Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Bil. € wert.

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Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,42 % 1 Monat -8,28 % 3 Monate +7,09 % 1 Jahr -21,92 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 05.11.2026, 19:15 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursverluste der Tesla-Aktie und Erwartungen weiterer Rückgänge bis auf 300 US-Dollar noch im laufenden Monat. Kritisiert wird eine Bewertung mit einem KGV von rund 400 bei stagnierendem Autogeschäft. Als Belastungen diskutieren Teilnehmer politische Risiken nach den US-Zwischenwahlen sowie nachlassende Übernahmefantasie bei fallendem SpaceX-Kurs. Auch Subventionen, CO₂-Gutschriften und Zölle werden thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Die Aktie von Tesla erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 18,85 %. Über 5 Jahre lag sie bei -0,43 %, über 10 Jahre bei 6,99 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Tesla Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Tesla Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.