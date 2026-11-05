Tech-Werte unter Druck: Microsoft verliert mit der Branche

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Microsoft nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +13,45 %.

Technologiewerte geraten auf breiter Front unter Druck. Neben Microsoft verlieren auch Amazon, IBM und Oracle, wobei Oracle mit einem Abschlag von 7,19 % am stärksten nachgibt. Die Microsoft-Aktie reiht sich damit in die branchenweite Abwärtsbewegung ein.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die Microsoft Aktie damit um -2,88 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,93 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +16,77 % gewonnen.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Microsoft?

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,51 %. Apple notiert im Minus, mit -1,61 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,71 %. IBM verliert -2,93 % Oracle notiert im Minus, mit -7,19 %.

Microsoft verzichtet auf einen Milliardendeal mit Nscale, Meta warnt vor Hürden beim Bau in den USA, Wähler stimmen fast überall für Beschränkungen. Doch ausgerechnet die Tech-Riesen profitieren. Wie geht das? Der Widerstand gegen Rechenzentren …

Einen Tag nach der Wahl-Rallye kippt die Stimmung! Die Wall Street flieht aus Technologiewerten: Der Nasdaq rutscht in die Korrektur, Chipriesen wie Nvidia und Broadcom brechen ein. Die Hintergründe.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microsoft Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Abverkauf der Microsoft-Aktie und die diskutierte Senkung der Investitionsausgaben für 2026 von 175 auf 170 Mrd. US-Dollar. Ein möglicher positiver Cashflow-Effekt steht Sorgen vor einer nachlassenden KI-Nachfrage gegenüber. Andere verweisen auf Strom- und Kapazitätsengpässe sowie später steigende Ausgaben. Microsoft wird teils als weniger gefährdet als Chiphersteller eingeschätzt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.

Informationen zur Microsoft Aktie

Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,56 Bil. € wert.

Die Aktie von Microsoft erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 14,50 %. Über 5 Jahre lag sie bei 11,07 %, über 10 Jahre bei 24,58 %.

Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,88 % 1 Monat +4,93 % 3 Monate +13,45 % 1 Jahr +8,06 %

Lohnt sich ein Investment in die Microsoft Aktie?

Stand: 05.11.2026, 19:16 Uhr

Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.