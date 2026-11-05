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    Palantir gerät am siebten Verlusttag in Folge kräftig unter Druck

    Im Blickpunkt

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    Palantir bricht um 9,85 % ein, während auch Microsoft und Snowflake deutliche Verluste verzeichnen.

    Im Blickpunkt - Palantir gerät am siebten Verlusttag in Folge kräftig unter Druck
    Foto: 1059988826

    Der siebte Verlusttag in Folge setzt die Abwärtsserie bei Palantir fort. Auf Wochensicht büßt die Aktie damit 21,37 % ein. Ein konkreter Auslöser für den heutigen Kursrutsch ist nicht erkennbar.

    Palantir aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 05.11.2026

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Palantir insgesamt ein Minus von -0,07 % zu verkraften.

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    Auf Wochensicht hat die Palantir Aktie damit -21,37 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -11,01 % verloren.

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    Informationen zur Palantir Aktie

    Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

    Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 317,27 Mrd. € wert.

    Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -21,37 %
    1 Monat -17,62 %
    3 Monate -0,07 %
    1 Jahr -15,46 %
    Stand: 05.11.2026, 19:17 Uhr

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Palantir?

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,40 %. Snowflake Registered (A) notiert im Minus, mit -6,37 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang bei Palantir und die Erholung zum US-Handelsstart. Einige sehen Nachkaufchancen. Diskutiert werden starkes Umsatzwachstum und erhöhte Prognosen, aber auch schwächeres Auftragswachstum, stagnierende Auftragsbestände und Margenrisiken. Goldman Sachs hob laut Beitrag das Kursziel von 230 auf 235 US-Dollar bei Kaufempfehlung an. Mögliche Wahlauswirkungen auf Kurs und Geschäft werden unterschiedlich eingeschätzt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

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    Die Aktie von Palantir erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 106,93 %. Über 5 Jahre lag sie bei 46,71 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Palantir Aktie?


    Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Palantir

    -9,76 %
    -21,37 %
    -17,62 %
    -0,07 %
    -15,46 %
    +686,36 %
    +501,87 %
    +1.610,68 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J
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