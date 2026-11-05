Palantir gerät am siebten Verlusttag in Folge kräftig unter Druck

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Palantir insgesamt ein Minus von -0,07 % zu verkraften.

Der siebte Verlusttag in Folge setzt die Abwärtsserie bei Palantir fort. Auf Wochensicht büßt die Aktie damit 21,37 % ein. Ein konkreter Auslöser für den heutigen Kursrutsch ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die Palantir Aktie damit -21,37 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -11,01 % verloren.

Informationen zur Palantir Aktie

Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 317,27 Mrd. € wert.

Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -21,37 % 1 Monat -17,62 % 3 Monate -0,07 % 1 Jahr -15,46 %

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Palantir?

Stand: 05.11.2026, 19:17 Uhr

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,40 %. Snowflake Registered (A) notiert im Minus, mit -6,37 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang bei Palantir und die Erholung zum US-Handelsstart. Einige sehen Nachkaufchancen. Diskutiert werden starkes Umsatzwachstum und erhöhte Prognosen, aber auch schwächeres Auftragswachstum, stagnierende Auftragsbestände und Margenrisiken. Goldman Sachs hob laut Beitrag das Kursziel von 230 auf 235 US-Dollar bei Kaufempfehlung an. Mögliche Wahlauswirkungen auf Kurs und Geschäft werden unterschiedlich eingeschätzt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Palantir Aktie.



Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon Palantir wächst rasant, Amazon verdient prächtig mit seiner Cloud und HPQ Silicon arbeitet am kommerziellen Durchbruch seiner Batterietechnologie. Drei Unternehmen, drei unterschiedliche …

Die Aktie von Palantir erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 106,93 %. Über 5 Jahre lag sie bei 46,71 %.

Lohnt sich ein Investment in die Palantir Aktie?

Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.