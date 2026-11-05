Goldman Sachs Group: Aktie bricht mit dem Bankensektor ein

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Goldman Sachs Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -16,78 % verkraften.

Bankaktien verzeichnen deutliche Verluste: Neben Goldman Sachs Group geben auch Morgan Stanley, UBS Group und JPMorgan Chase nach. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für den Kursrutsch ist nicht erkennbar. Der Handel fällt rege aus: Der Umsatz erreicht bereits das 2,4-Fache des gesamten Vortags.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Goldman Sachs Group Aktie damit um -7,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,20 %. Im Jahr 2026 gab es für Goldman Sachs Group bisher ein Plus von +2,54 %.

So schlagen sich die Wettbewerber von Goldman Sachs Group

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,61 %. JPMorgan Chase notiert im Minus, mit -4,04 %. Morgan Stanley notiert im Minus, mit -6,69 %. Bank of America verliert -2,88 % UBS Group notiert im Minus, mit -4,05 %.

Goldman Sachs Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,82 % 1 Monat -5,20 % 3 Monate -16,78 % 1 Jahr +10,89 %

Informationen zur Goldman Sachs Group Aktie

Stand: 05.11.2026, 19:20 Uhr

Goldman Sachs ist eine globale Investmentbank und Vermögensverwalterin. Kerngeschäft: Investment Banking (M&A, Kapitalmarkt), Wertpapierhandel, Asset & Wealth Management, Investment Research. Starke Marktstellung im globalen Investmentbanking. Wichtige Konkurrenten: JPMorgan, Morgan Stanley, Citi, Bank of America. USP: hohe Deal-Kompetenz, starke Marke, Elite-Kundenbasis, breite Produktpalette.

Es gibt 291 Mio. Goldman Sachs Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 223,04 Mrd. € wert.

Die Aktie von Goldman Sachs Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 40,76 %. Über 5 Jahre lag sie bei 19,02 %, über 10 Jahre bei 17,80 %.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Goldman Sachs Group Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Goldman Sachs Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Goldman Sachs Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.